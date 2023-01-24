حمض الهيبوكلوروس.. فوائده للعناية بالبشرة

الوكيل الاخباري - الأحماض الكيميائية من أفضل التركيبات التي يمكنكِ استخدامها لجلدكِ، للحصول على بشرة مثالية ومتوهجة (في حال استخدامها بالطريقة الصحيحة)، وهناك العديد من الأحماض المشهورة بالفعل بقدرتها على تحويل البشرة، وجعلها أكثر نضارة وإشراقاً.



بينما هناك حمض، لا تعرفه الكثيرات، هو حمض الهيبوكلوروس، فما هو، وماذا يقدم لبشرتكِ؟ تابعي للتعرف على المزيد، والبدء في إدخاله إلى روتين العناية بالبشرة الخاص بكِ.

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ما هو حمض الهيبوكلوروس؟



حمض الهيبوكلوروس (HOCl) هو مادة تم إنشاؤها بشكل طبيعي بواسطة خلايا الدم البيضاء، التي تعمل كخط الدفاع الأول للجسم ضد البكتيريا والتهيج والإصابات، وهي فعالة جداً في وظيفتها.



يتكرر حمض الهيبوكلوروس، من خلال الجمع بين الملح والماء والخل والتحليل الكهربائي، والنتيجة هي تركيبة تكرر قدرة بشرتكِ الطبيعية على محاربة البكتيريا والشفاء، وعندما تتركز هذه التركيبة بشكل صحيح، وتضاف إلى منتجات العناية بالبشرة والشعر، تمنح وجهكِ وفروة رأسكِ دفعة من طاقة الشفاء في أي وقت تحتاجه.



فوائد حمض الهيبوكلوروس:









1. مثالي لحب الشباب



هناك العديد من منتجات العناية بالبشرة المختلفة التي يستخدم فيها حمض الهيبوكلوروس، مع وضع ذلك في الاعتبار، وهذا أحد المكونات التي سترغبين في تركها للمحترفين، عندما يتعلق الأمر بصياغة تلك المنتجات، نظراً لأنه يجب تخفيفها إلى 100 جزء في المليون، قبل أن تكون آمنة للاستخدام على بشرتكِ، وستكون العلامات التجارية للعناية بالبشرة قد خففت التركيز، وأجرت اختبارات السلامة لضمان سلامة المستهلك.



وعند استخدام المنتجات التي خففت حمض الهيبوكلوروس، من المحتمل أن تحصلي على الكثير من الفوائد من خصائصه المضادة للالتهابات، بشكل خاص إذا كانت بشرتكِ عرضة لحالات، مثل: حب الشباب والإكزيما، فحمض الهيبوكلوروس قاتل قوي للبكتيريا والفيروسات وحتى الفطريات.



ويحارب حمض الهيبوكلوروس البكتيريا التي تسبب انسداد المسام وحب الشباب، كما أنه يسرع عملية الشفاء من حب الشباب الكيسي، ويصلح الضرر.

2 . يعالج أعراض الأمراض الجلدية



يحارب حمض الهيبوكلوروس الاحمرار والالتهابات المرتبطة بأمراض الجلد، مثل: الإكزيما والصدفية، إذ إنه يهدئ البشرة وينظف بلطف، ويساعد في تقليل الحكة الناتجة عن الأمراض الجلدية.





3. يعزز التئام الجروح



أظهرت الدراسات السريرية أن حمض الهيبوكلوروس عامل فعال للحد من عدد البكتيريا في الجروح المفتوحة وتعزيز الشفاء، وينشط هذا المطهر ضد البكتيريا، ما يمنع المزيد من تدهور أنسجة الجلد في الجروح، كما أنه يزيل رائحة الجرح وليس مؤلماً.



4. للبشرة الحساسة



إذا كانت لديكِ بشرة حساسة، فحمض الهيبوكلوروس هو أحد المكونات التي لا داعي للقلق بشأنها، حيث إنه مثالي للبشرة الحساسة، ولن يسبب لكِ الجفاف أو الحرق أو تهيج المنتجات الأخرى، فهو لطيف على الجلد وغير مزعج، وآمن بشكل عام للاستخدام الروتيني.

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