زيت الزيتون لقوة الأظافر.. هل تعمل حيلة تيك توك بالفعل؟

الوكيل الاخباري - تعد وسائل التواصل الاجتماعي مكاناً رائعاً للعثور على نصائح وحيل لأخذ المكياج والشعر إلى مستويات أعلى من المعتاد، يتضمن ذلك اختراقات الجمال التي يمكن أن تقدم لكِ طرقاً ذكية لجعل روتينكِ أسهل وأسرع مع تقديم نتائج مثيرة.

اضافة اعلان



إذا كنتِ تريدين أن تعرفي كيفية الحصول على أظافر أقوى وأكثر صحة، فإن هذه الحيلة التي تم تداولها على منصة تيك توك خلال الفترة الماضية، تعدكِ بذلك.





كل ما تحتاجين معرفته عن حيلة زيت الزيتون للأظافر







ببساطة تتشكل الحيلة من 3 مكونات فقط، مما يسهل على الجميع تجربتها، كل ما عليكِ فعله هو صب القليل من زيت الزيتون في غطاء الزجاجة أو طبق صغير، يمكنك بعد ذلك استخدام مسحة قطنية لامتصاص بعض الزيت وفركه على أظافركِ، القيام بذلك مرة واحدة في اليوم، سيعطيك في النهاية النتائج التي تريدينها.



أما الطريقة الثانية الشهيرة أيضاً على منصة التواصل الاجتماعي، هي سكب زيت الزيتون في وعاء متوسط الحجم وغمر أظافركِ فيه لمدة 20 دقيقة، لتحصلي على نتائج مُذهلة منذ المرة الأولى.







لماذا زيت الزيتون؟



إذا كانت أظافركِ رقيقة وتنكسر بسهولة، فقد ترغبين في تجربة زيت الزيتون، لأنه قد يعطي أظافركِ دفعة من القوة التي تحتاجها.



زيت الزيتون قد يغطي الظفر بطريقة تمنع جفافه، مما يحافظ بدوره على رطوبة الظفر وصحته وقوته. وعلى الرغم من أن زيت الزيتون لا يعزز النمو الجديد في حد ذاته، إلا أنه يحسن الهشاشة ويقلل من التكسر، مما يسمح للأظافر بالنمو بأفضل ما في وسعها.



يحتوي زيت الزيتون على كل من فيتامين E وفيتامين A مما يساعد على الحفاظ على الأظافر قوية، ناهيك عن أنه غني بالأحماض الدهنية مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك وحمض البالميتيك، ومضادات الأكسدة.







زيت الزيتون يفيد بشرتكِ أيضاً



يمكنكِ أيضاً استخدام زيت الزيتون لتحسين وتليين بشرتك وجعلها أكثر نعومة.

كل ما عليك فعله هو مزج خل أبيض مع كمية متساوية من الماء الدافئ، ووضع المزيج على بشرتك لمدة خمس دقائق بهدف تنظيفها، بعد ذلك، جففي أصابعكِ وخذي كمية قليلة من زيت الزيتون وافركي بها بشرتكِ وانتظري لمدة 10 دقائق، قبل إزالته بالماء البارد. هذه الطريقة تعزز البوليفينول ومضادات الأكسدة القوية التي تساعد على استعادة خلايا البشرة وتجديدها.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج