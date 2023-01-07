عادات سيئة تضر ببشرتكِ.. تخلصي منها في 2023

الوكيل الاخباري - مع بداية كل يوم، نعتمد روتيناً صباحياً للعناية بالبشرة، وعادة يتضمن التنظيف والترطيب القوي، والحماية من أشعة الشمس، وعند المساء كذلك، لكن هناك بعض العادات التي تحدث على مدار اليوم ويمكن أن تضر ببشرتكِ، وتصيبها بالمشاكل الصحية، لذا عليكِ كسرها مع بداية العام الجديد، والبدء في أسلوب صحي بنسبة 100%.



إليك العادات السيئة للعناية بالبشرة، للتخلص منها في 2023:

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1. الإفراط في التقشير:



يعد الحفاظ على نظافة بشرتكِ أمراً مثالياً، لكن المبالغة في تنظيفها تؤدي إلى نتائج عكسية. واستخدام المقشرات القاسية أو فرك الجلد لإزالة الجلد الميت، قد يؤدي إلى ظهور بقع داكنة أو تصبغ أو حتى ندوب، لذا يوصى باستخدام مقشرات خفيفة مرة واحدة فقط في الأسبوع، بجانب التقشير الدقيق لدى طبيب الأمراض الجلدية في العيادة مرة واحدة بالشهر.



2. إهمال العنق واليدين والقدمين:



العناية بالبشرة ليست فقط للوجه، رطبي جسمكِ مباشرة بعد الاستحمام، خاصة بعد استخدام الماء الساخن، بجانب الاهتمام بالعناية بالرقبة واليدين والقدمين، فهي جزء من البشرة.



3. عدم شرب الماء



عدم شرب الماء أو التدخين يفعلان عكس ذلك، حيث يجعلان بشرتكِ باهتة ورمادية مع ظهور الخطوط والتجاعيد في وقت مبكر.



4. ترك المكياج على الوجه:



لا تنامي أبداً مع مستحضرات التجميل الملونة، ودائماً أزيلي المكياج باستخدام مزيل مكياج لطيف، ثم اغسلي وجهكِ بمنظف قبل الذهاب إلى الفراش.





5. عدم غسل فرش المكياج أو مسح شاشة الموبايل:



يجب غسل فرش المكياج وتنظيف شاشة هاتفك المحمول أيضاً، فأحد أكثر الأخطاء شيوعاً التي ترتكبها معظم النساء هي عدم تنظيف تلك الأدوات، وعليكِ التأكد من إبعاد الأوساخ والبكتيريا عن وجهكِ عن طريق تنظيف كل ما يلمسه.



عادات صحية عليكِ اتباعها في 2023:



1. روتين للعناية بالبشرة:



يمكنك البدء بغسول للوجه ومرطب وواقٍ من الشمس للنهار، ومصل ومرطب ليلاً، ابدئي بمكون نشط واحد في الليل لعلاج مشكلتكِ الرئيسية، مثل: حب الشباب أو تصبغ الجلد أو شيخوخة الجلد.





2. الترطيب:



شرب الماء فقط لا يرطب بشرتكِ، فعليك أيضاً تقشير الجلد الميت مرة شهرياً، وترطيبه جيداً يومياً للحفاظ على نضارة بشرتكِ.



3. الحماية من أضرار أشعة الشمس:



يمكن القيام بذلك عن طريق تجنب التعرض لأشعة الشمس، أو استخدام الحماية الجسدية، مثل: الملابس ذات الأكمام الكاملة والقبعة، أو مع الاستخدام الحر للواقي من الشمس. إن حماية بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس لن تمنعها من تسمير البشرة وتصبغها فحسب، بل تمنع أيضًا تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس على المدى الطويل.

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