3 قرارات في العام الجديد للحفاظ على بشرة خالية من العيوب

الوكيل الاخباري - إذا كنت تعانين من مشاكل في البشرة مثل حب الشباب أو الحساسية، أو كنت ترغبين بالحصول على بشرة ناعمة وصحية، فلا بد لك من انتهاز فرصة قدوم العام الجديد، لاتخاذ بعض القرارات الجديدة حيال هذا الأمر.

فيما يلي ثلاث نصائح للحفاظ على بشرة صحية، من طبيبة الأمراض الجلدية الشهيرة الدكتورة أنجالي ماهتو، بحسب ما أورد موقع ميترو:

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استخدام الواقي الشمسي على مدار السنة



واحدة من أكبر الخرافات حول حب الشباب هي أن الواقي الشمسي يسد المسام ويسبب البقع، وبالتالي يجب تجنبه. لكن الدكتورة أنجالي، تقول إن البشرة المعرضة لحب الشباب يمكن أن تكون أكثر حاجة إلى الحماية من أشعة الشمس، لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يزيد من التصبغ.

وتؤكد الدكتورة أنجالي أن أشعة الشمس يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ظهور البثور أو الرؤوس السوداء، وهذا ما يزيد من سوء حب الشباب.



كما يعد الواقي الشمسي اليومي مهماً بسبب الحساسية المتزايدة للضوء، والتي يمكن أن تحدث إذا كنت تستخدمين بعض المكونات المقاومة للشوائب مثل الريتينول أو البنزويل بيروكسايد أو بعض أحماض التقشير أو فيتامين C.



الالتزام بروتين جيد للبشرة



بالنسبة للعناية العامة بالبشرة، تنصح الدكتورة أنجالي بالالتزام بروتين جيد للعناية بالبشرة، وتقترح اتباع روتين صباحي مكون من منظف ومرطب وواقٍ شمسي، إضافة إلى روتين مسائي مكون من مزيل للمكياج ومنظف ومرطب خفيف.







استخدام منظف واحد للوجه والجسم



إذا كان الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية جزءاً من خططك للعام الجديد، فلن تحتاجي إلى استخدام منظف مختلف لكل من وجهك وجسمك، وما عليك إلا استخدام منظف الوجه لكامل الجسم.

تقول الدكتورة أنجالي: "يمكن للأشخاص الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية أو يرتدون ملابس رياضية ضيقة لفترة طويلة من الوقت الحصول على مزيد من البقع على صدورهم وظهرهم بسبب الحرارة والعرق المتولدين والضغط في تلك المناطق".



"وإذا كنت عرضة لحب الشباب في الصدر والظهر، فلا يوجد سبب على الإطلاق يمنعك من استخدام غسول وجهك والمنتجات الأخرى التي تحتوي على مكونات نشطة مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو الزنك، لتنظيف صدرك وظهرك أيضاً".

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