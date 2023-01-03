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الثلاثاء، 03-01-2023 02:10 م

كيف تمنعي حبوب الوجه من الظهور؟

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الوكيل الاخباري - قبل أيّام من أيّة مناسبة مدعوة لها، قد تشعرين أن حبوب الوجه ستبدأ بالظهور، الأمر الذي ربما يجعلكِ متوترة وقلقة حيال ذلك. في الواقع هناك بعض الخطوات التي تساعدكِ في منع ظهور البثور وتشكّلها، لذلك احرصي على اتّباعها حتى تحافظي على بشرة نقية قدر المستطاع وخالية من حبوب الوجه. طبعاً هذه النصائح لن تمنعها نهائياً من التشكّل وإنّما ستساهم في تأخير ظهورها. 

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خطوات لمنع ظهور حبوب الوجه وتشكّلها

 


 

 

 


1- المحافظة على تنظيف البشرة دائماً لمنع ظهور حبوب الوجه


المحافظة على نظافة البشرة هي خطوة تساعد في منع ظهور البثور، فغسل البشرة يومياً بمنظف الوجه المناسب لنوع بشرتكِ يعمل على الحدّ من الإفرازات الزائدة في البشرة والتخلّص من البكتيريا المسبّبة للحبوب.

 

 

2- عدم لمس الوجه لمنع ظهور حبوب الوجه


تستطيع اليد بكل سهولة التقاط الكثير من البكتيريا والفيروسات، وذلك بسبب ملامستها للعديد من الأغراض خلال اليوم. من السهل أن تنتقل هذه الميكروبات إلى وجهكِ، في حال وضعتِ يديكِ عليه، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور البثور وتكاثرها. لذلك احرصي على عدم لمس الوجه بيديكِ حتى تمنعي انتقال البكتيريا إلى الوجه.

 


3- وضع كمادات ساخنة لمنع ظهور حبوب الوجه


إن شعرتِ أن الحبوب ستبدأ بالظهور، ضعي قطعة من القماش النظيف في الماء الساخن ذي درجة حرارة غير مرتفعة للغاية، لمنع تشكّلها وظهورها على سطح الجلد. كما أن هذه الطريقة ستساعد في التخلّص من البكتيريا والأوساخ بطريقة نهائيّة. 

 


4- إضافة الريتينول إلى الروتين الجمالي لمنع ظهور حبوب الوجه


الريتينول هو أحد مشتقات الفيتامين أ الذي باستطاعته علاج حب الشباب ومنع تشكّلها. هذا المكوّن يساعد في زيادة معدلّ دوران الخلايا ما يساهم بالتالي في تخليص البشرة من الخلايا الميّتة التي تكون مسؤولة عن انسداد المسام وظهور البثور.

 

 

5- تطبيق كريمات خاصة لمنع ظهور حبوب الوجه


قبل أن تتشكّل البثور وتظهر بوضوح، باستطاعتكِ تطبيق كريمات خاصة تعرف باسم Zit Stopper. عادة تحتوي هذه المنتجات على الهيدروكورتيزون الذي يعمل على تعزيز دوران الخلايا، وبالتالي منع انسداد المسام وتشكّل الحبوب. كذلك يوفّر فوائد مضادات الإلتهابات للتقليل من ظهور الاحمرار. كذلك باستطاعتكِ الإستعانة بتلك الكريمات التي تحتوي على حمض الساليسيليك الذي يعالج حب الشباب ويحدّ من ظهورها.




6- التقليل من تطبيق المكياج يومياً لمنع ظهور حبوب الوجه


عدم تطبيق المكياج بشكل يوميّ يساعد في منع ظهور البثور وتشكّلها، لذلك احرصي على اللجوء إلى هذه الخطوة عند الضرورة. أمّا في حال كنتِ مضطرة إلى تطبيق الميك اب يومياً لأسباب عدّة، الجئي إلى مستحضرات خالية من الزيوت والعطور.



7- اتّباع نظام غذائي صحي لمنع ظهور حبوب الوجه


تناول الطعام الصحي الغني بالفيتامينات يقوّي خلايا البشرة ويقلّل من احتمال ظهور الحبوب وتشكّلها. أدخلي إلى وجباتكِ الحبوب الكاملة، الأوراق الخضراء، الحمضيات، بذور الكتان، الجزر، البطاطا الحلوة، زيت الزيتون، البطيخ وغيرها.

 

 

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