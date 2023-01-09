فوائد الجاكوزي البارد مذهلة لكِ لكن لا تجربيه في هذه الحالات!

الوكيل الاخباري - هل سبق لك أن وشاهدت رياضيين ينزلون أنفسهم في أحواض كبيرة من المياه المتجمدة بعد مباراة كبيرة؟ وهذا ما يسمى بالعلاج البارد ، أو الغمر في الماء البارد - وهي في الأساس ممارسة أخذ حمام جليدي بعد النشاط البدني لتعزيز نشاط الجسم وشد العضلات. لذا تعرفي أكثر على فوائد الجاكوزي البارد ومتى لا يمكنك تجربته في أي حالات؟





فوائد حمام الجاكوزي البارد:



عندما تتعرضين للماء البارد ، تنقبض الأوعية الدموية وتصبح أصغر. وعندما تخرجين من الماء ، يتسبب التغيير في درجة الحرارة في إعادة فتحها بسرعة ، مما قد يساعد في التخلص من الفضلات الأيضية للعضلات. وتشير إلى أن "هذا التمدد السريع للأوعية الدموية يوفر أيضًا الأكسجين والمواد المغذية التي تشتد الحاجة إليها للعضلات ، والتي من المفترض نظريًا أن تساعدك على التعافي بعد التمرين الشاق".

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إن غمر الجسم بالمياه في حمام جاكوزي بارد يمكن أن يقلل من ظهور وجع العضلات المتأخر مقارنة بالراحة الأساسية. ويُعتقد أن هذا يحدث عن طريق تقليل الالتهاب.



تقدم حمامات الجاكوزي البارد أيضًا فوائد محتملة للصحة العقلية، معظم الناس لا يجدون تجربة حمام الجاكوزي البارد ممتعة في البداية. في الواقع ، يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا بصراحة ، ومع ذلك ، فإن هذا يتحسن بالاسترخاء ، والتركيز على تنفسك.



حمامات الجاكوزي البارد قد تساعد في تحسين نومك. يمكن أن يكون للماء البارد تأثير إيجابي على الجهاز العصبي المركزي ، مما يساعدك على النوم والشعور بتحسن بعد قضاء عشر إلى خمس عشرة دقيقة.



هناك بعض الأدلة العلمية على أن حمام جاكوزي البارد يعمل كمقوي للمناعة. وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين يأخذون حماماً بارداً تقل احتمالية إصابتهم بالمرض بنسبة 30٪ تقريبًا.







لا تجربي الجاكوزي البارد في هذه الحالات:





هل هناك من لا يجب أن يجرب حماما الجاكوزي البارد؟ الإجابة نعم! على الرغم من أن حمامات الجاكوزي قد لا تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للجميع ، إلا أن بعض الأشخاص قد يكونون عرضة بشكل خاص للتأثيرات السلبية. عليك تجنب الجاكوزي البارد إذا كنت:



لديكِ مرض السكري من النوع 1 أو 2



لديكِ مرض قلبي وعائي موجود مسبقاً أو ارتفاع ضغط الدم



لديكِ حالة أخرى تؤثر على قدرتك على تنظيم درجة حرارة الجسم أو ضغط الدم

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