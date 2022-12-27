الوكيل الاخباري - لا شك أنكِ تتبعين روتين العناية بالبشرة والحصول على إطلالة مشرقة يومياً، وذلك بالاعتماد على منتجات منوّعة، ولكون محيط العيون من أكثر الزوايا في الوجه، والتي تظهر عليها علامات التعب والتقدم في العمر، نعرفك على فوائد لصقات تحت العين لاختيارها في روتينك القادم.

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فوائد لصقات الشاي الأخضر تحت العين







يوفر الشاي الأخضر الموجود في لصقات جل العيون ترطيباً فورياً وطويل الأمد للبشرة حول عينيك، ليرطب ويريح بشرتك، مما يجعلك تبدين وكأنك أصغر سناً، لا سيما بكونها تحتوي على مواد مغذية تساعد في تحسين مرونة الجلد ومكافحة الخطوط والتجاعيد حول العينين وتقلل بشكل فعال من الدوائر المظلمة، وتهدئ العيون المتعبة والهالات السوداء، فقط اغسلي وجهك جيداً ثم قومي بتجفيفه وقومي بتطبيق لصقات جل العيون من الماركة المفضلة لديك، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، وبعدها أزيلي اللاصقات ثم طبطبي بباقي الجل على بشرتك، واغسلي وجهكِ بالماء الدافئ.

فوائد لصقات اللافندر تحت العين







تعمل لصقات اللافندر تحت العين على تهدئة البشرة المتهيجة وإزالة مظاهر التعب وعلامات الإرهاق، كما أنها تحمي وتقوي البشرة الحساسة حول العينين، وتعيد الحيوية وتحسن المرونة، وأيضاً تعمل على تفتيح وتبييض وتنعيم الجلد بفضل تركيبتها الفريدة، وننصحك بتطبيقها ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل نتائج.

فوائد لصقات خلاصة الحلزون تحت العين









تختار الكثيرات من السيدات لصقات خلاصة الحلزون لتطبيقها تحت العينين، والتي ترطب البشرة وتساعد على رفع وشد محيط العين الرقيق؛ بكونها غنية بمستخلص الحلزون والكولاجين المتحلل الذي يوفر تغذية غنية للبشرة حول منطقة العين، ويمكن تطبيقها بعد تنظيف البشرة وتجهيزها بالتونر ووضعها لمدة 20 دقيقة بلطف.

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