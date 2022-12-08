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الخميس، 08-12-2022 12:00 م

نصائح مفيدة للعناية بالبشرة خلال السفر

فبلف


الوكيل الإخباري - أمور كثيرة كنّا نعتقد أنّها مضمونة وأنّ الحصول عليها بسيط وسهل... ولكن، بعد رضوخ العالم والبلدان جميعها لأزمة فيروس كورونا، تعلّمنا أنّ الحياة لا تضمن لنا شيئاً.

وهذا ما جعلنا ندرك أكثر قيمة الأشياء من حولنا وقيمة الأشخاص في حياتنا. لنأخذ السفر على سبيل المثال! فمن منّا لم تشتاق لصعود الطائرة ولقضاء عطلة مسلّية في أي بلد من بلدان العالم! وقد يكون السفر فكرة من الأفكار التي تخطر على بالك حالياً بخاصّة أنّنا في خضمّ المباريات العالمية لكرة القدم كما وأنّنا اقتربنا من موسم الاحتفالات.

وبالحديث عن السفر، لا بدّ من التركيز على أهمية الحفاظ على صحة البشرة بخاصّة مع قضاء وقت طويل تحت أشعّة الشمس أو في الخارج. فما هي النصائح التي عليك اتّباعها للعناية بالبشرة خلال السفر؟

إليك أبرزها في ما يأتي:

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انتبهي إلى تأثير الرحلات الجوية على بشرتك: قد لا تنتبهين أنّ الهواء داخل الطائرة يفتقر إلى الرطوبة، ما يعني أنّه يعزّز جفاف بشرتك ويفقدها توهّجها الطبيعي والمشرق. لذلك، ولتحافظي على رونق إطلالتك، لا تنسي أن تحملي في حقيبتك الكريم المرطّب الخاص بك، على أن يكون حجمه ملائم للطائرة.

 


يمكنك أيضاً اللجوء إلى الرذاذ المرطّب للبشرة ورشّه كل حين وآخر خلال رحلتك، فتعوّضي بشرتك عن الرطوبة التي تفقدها.


خلال رحلتك، وعلى الرغم من مختلف المشاريع و الخروجات، لا تهملي روتين العناية بالبشرة الذي تتّبعينه عادةً بخاصّة في ما يتعلّق بالتنظيف والترطيب والحماية من أشعّة الشمس.


ركّزي قدر الإمكان على استعمال منتجات مصنوعة تركيباتها من المكوّنات الطبيعية.


انتبهي إلى حماية بشرتك دائماً من أشعّة الشمس، حتّى ولو قرّرت وضع مستحضرات المكياج والتجميل.


لا تتخلي عن مرطّب الشفاه وعن مرطّب بشرة الجسم، فهما أيضاً من أساسيات السفر.


في نهاية الرحلة، اعتمدي استعمال قناع ومقشّر لبشرتك لتتخلّصي من الخلايا الميتة ومن مختلف الأوساخ الملتصقة على سطحها.

 

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