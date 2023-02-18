خطوات للحصول على أظافر قوية وجميلة

الوكيل الاخباري - أفادت مجلة “Instyle” بأنه يمكن التمتع بأظافر قوية وجميلة من خلال التغذية الصحية والعناية الجيدة والتشذيب الصحيح.



أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأظافر الصحية والجميلة تحتاج إلى تغذية سليمة، تتمثل في الآتي:



1- فيتامين "A " الموجود في الجزر والكرنب.



2- فيتامين "B5" الموجود في الأفوكادو، ومنتجات الحبوب الكاملة.



3- فيتامين "B7" المعروف باسم البيوتين الموجود في الكبد والعدس والمكسرات والبيض ورقائق الشوفان.



4- الزنك الموجود في الجوز والعدس

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العناية الجيدة



وإلى جانب التغذية الصحية، تلعب أيضاً العناية الجيدة دوراً مهماً في التمتع بأظافر صحية وجميلة، حيث ينبغي العناية بالأظافر بواسطة حمامات الزيت مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الأرجان. ولهذا الغرض يتم تطبيق حمام الزيت لمدة 5 دقائق كل يومين.



وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تشذيب الأظافر بشكل سليم، وذلك باستخدام مبرد زجاجي أو ورقي بحبيبات تتراوح بين 240 و600، مع مراعاة تشذيب الأظافر من الخارج بالاتجاه إلى الأعلى.



ومن المهم أيضاً الاستغناء عن الأظافر الاصطناعية أو الجِل، نظراً لأن البكتيريا والفيروسات والفطريات تجد تحتها بيئة خصبة للتكاثر، ومن ثم تصاب الأظافر بأمراض خطيرة مثل فطريات الأظافر، والتي يستغرق علاجها فترة طويلة تصل إلى 6 شهور.

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