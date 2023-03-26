كيف تحافظين على شعر صحي تحت الحجاب؟

الوكيل الاخباري - هل تعلمين أن الحجاب يحمي شعرك من الغبار وكل ما له علاقة بتقصّفه بنسبة 90%؟ إلا أنه ثمة العديد من العادات التي تقومين بها والتي تسبب أضراراً لشعرك. ولكي تحافظي على صحته ولمعانه تحت الحجاب، نقدّم لك مجموعة من النصائح التي تساعدك في المهمّة:



من المعروف أن نوعية القماش المصنوع منه الحجاب تؤثّر على شعرك، لذلك احرصي أن يكون مصنوعاً من القطن أو الحرير لأنه يسمح بدخول الهواء إلى فروة الرأس. وفي حال أردت اعتماد نوع آخر من الأقمشة كالبوليستر، ننصحك بأن تستعملي عصبة عريضة للرأس لحماية الشعر على أن تكون مصنوعة من الحرير.



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التزمي تطبيق الشامبو الجاف مرتين في الأسبوع قبل النوم، فخلال ساعات الليل يقوم هذا المستحضر بامتصاص الزيوت التي تفرزها فروة رأسك. وعند الصباح، سرّحي شعرك ثم ضعي الحجاب فهذه الخطوة تحافظ على رطوبة شعرك تحته.



لا تترددي خلال ساعات النهار بتسريح شعرك باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، فتسريح الشعر ينشّط الدورة الدموية لفروة الرأس الأمر الذي يساهم في الحفاظ على حيوية شعرك.



إياكي أن تضعي الحجاب على شعرك المبلل أو الرطب مهما كانت نوعية قماشه، فمع الوقت تصبح خصلات شعرك معرضة بشكل أكبر للتقصّف. من هنا، عليك أن تجففي شعرك كلياً ثم لفي الحجاب.



في العديد من الأحيان تضطرين إلى ربط شعرك تحت الحجاب، ولكن احذري من شدّه إلى الوراء حتى لا يتراجع نموّه في المنطقة المحيطة لوجهك. يفضّل إذاً أن تختاري تسريحة غير مشدودة.



لا تترددي في تطبيق رذاذ ملح البحر على شعرك قبل وضع الحجاب، لأنه غني بالمعادن التي تحفّز الدورة الدموية وتحافظ على صحة خصلات شعرك.



وتبقى النصيحة الأهم لفّ الحجاب بطريقة صحيحة فوضعه من دون الانتباه إلى اتجاه نمو الشعر يؤدي إلى تكسّر الشعرة وتساقطها. كما عليك تسريح شعرك باتجاه مريح قبل وضع الحجاب، ولتتأكدي من صحة وضعه عليك ألا تشعري بألم في فروة الرأس بعد نزعك للحجاب.

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