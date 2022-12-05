كيف تضيفين الثوم إلى ملمّع الأظافر لتقويتها والحفاظ على صحتها؟

الوكيل الإخباري - فوائد الثوم لا تحصى ولا تعدّ خصوصاً إن تناولته على الريق، إضافة إلى فوائده الجمالية التي لا تنتهي على الشعر، البشرة وصولاً إلى الاظافر. يحتوي هذا المكوّن الطبيعي الموجود في مطبخك على مجموعة كبيرة من البروتينات، الكالسيوم، المعادن، السكريات، الفيتامين C والفيتامين E، إضافة إلى احتوائه على عنصر الكبريت ومادة الإليسين.



أما في ما يتعلّق بالشق الجمالي، فيساهم الثوم في محاربة تساقط الشعر وبالتالي إلى تعزيز نموّه إن أضفته إلى الشامبو، كما يُستخدم الثوم لمعالجة حب الشباب وحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتأخير الشيخوخة نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة. كذلك، من أبرز فوائد الثوم تطويل الأظافر وتقويتها.



تتمتع المرأة الدومينيكية بأظافر جميلة طويلة وقوية تخطف بها الأنظار، أمّا السر خلف جمال أظافرها فيعود إلى الثوم. ليس لأنه مكوّن سحري بل لأن الثوم قادر على طرد البكتيريا أو الفطريات المتراكمة التي تؤدّي إلى هشاشة الاظافر وتكسّرها بسرعة. علماً بأن الجراثيم والبكتيريا والأوساخ تتراكم في هذه المنطقة بسبب الاحتكاك المباشر بها، وقد لا يمكنكِ التخلّص منها نهائياً حتى بعد غسل اليدين لأنها غالباً ما تختبئ تحت الاظافر. لكن باستخدام الثوم يمكنكِ علاج الاظافر واستعادة صحتها وقوتها وجمالها.



بما أن الثوم يعمل على علاج الأظافر، أضيفيه إلى طلاء الأظافر الملمّع لتقويتها، أو استخدميه كمقوّي أظافر طبيعي. إليكِ كيفية إضافة الثوم إلى ملمّع الاظافر.



كيفية إضافة الثوم إلى ملمّع الأظافر:

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تحتاجين إلى:



فص من الثوم



طلاء اظافر شفاف



طريقة إضافة الثوم إلى ملمع الاظافر:



اسحقي فص الثوم باستخدام مدقة الثوم واطحنيه ليصبح ناعماً

أضيفي الثوم الناعم إلى طلاء الاظافر الملمّع سواء كان توب كوت Top Coat (الطلاء العلوي) أو بيس كوت Base Coat (الطلاء السفلي)



دعي الخليط يتسقرّ لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام في مكان مُظلم وجاف، يمكنكِ خضّه كل فترة



بعد مرور 7 الى 10 أيام، يمكنكِ استخدام طلاء الاظافر بالثوم كما تشائين. كلّما زاد استخدامك لهذا الطلاء كلّما أسرعتِ من نمو الاظافر وقدرتها على تجديد وإصلاح نفسها



يمكنكِ استخدامه كطلاء سفلي قبل تطبيق طلاء الاظافر أو طلاء علوي كلمسة نهائية، أو حتى الاثنين



لا تقلقي إن كانت رائحة الثوم مُزعجة أولاً، لأنها ستختفي بعد ثوان قليلة، لذا لا تدعي هذا الأمر يمنعكِ من استخدام الثوم على الاظافر



كذلك، إليكِ طريقة أخرى لاستخدام الثوم بهدف تقوية الاظافر وتعزيز نموّها:

قبل تطبيق أي طلاء أو لون، افركي فص ثوم على أظافركِ بعد طحنه بالمدقة. احرصي على تغطية كامل الظفر عند فركه بالثوم لكن احذري استخدام الثوم إن كنتِ تعانين من جرح معين أو التقرحات.

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