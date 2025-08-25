مفاجأة صادمة في مأساة غرق 6 طالبات بالإسكندرية (فيديو)

وكشف مقطع فيديو تم تداوله، أن أحد مسؤولي الشاطئ حذر الطالبات والمشرفين من النزول إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الحمراء، إلا أن إحدى الطالبات خالفت التعليمات، لتلحق بها زميلاتها في محاولة للإنقاذ، ما أدى إلى غرقهن جميعًا.
وقالت إحدى الناجيات من المستشفى: "موجة واحدة ضيعتنا كلنا".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 6 طالبات، مؤكدة أن فرق الطوارئ استجابت على الفور، وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفيين متخصصين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
من جهته، أعرب وزير الصحة د. خالد عبد الغفار عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا استمرار متابعة حالة المصابين، وداعيًا إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، خاصة في الرحلات الجماعية.
