لماذا عليكِ تخزين قطعة من الطباشير في درج مجوهراتك؟

الوكيل الاخباري - شراء قطعة مجوهرات جديدة يعد أمراً رائعاً ومثيراً، إذ تكونين متحمسة لاختيار قطعةٍ مميزة من بين القطع الموجودة، وأخذها للمنزل من أجل ارتدائها.

اضافة اعلان



وخلال حياتك، من المحتمل أن تقومي بجمع عدد قليل (أو الكثير) من القطع التي تحبينها، وقد يكون من المغري أن تضعيها جميعاً في صندوق مجوهرات أعطتك إياه جدتكِ هديةً، ولكن سنسألكِ: هل تلاحظين كيف أن عقدكِ من الفضة الإسترلينية أو قلادة مطلية بالذهب مخبأة بعيداً في تجاويف الصندوق صارا أكثر قتامة في كل مرة تلتقطينهما؟.. إذ تميل قطع مجوهراتك، خاصةً الفضة الإسترلينية والمطلية بالذهب، إلى التفاعل مع الهواء وعناصره والرطوبة، وتصبح مشوهة بمرور الوقت.



وهذا التشويه الذي يحدث هو نتاج تفاعل كيميائي ناتج عن المعادن الأخرى، التي تختلط مع الفضة، التي تتفاعل مع الرطوبة والكبريت في الهواء.















استخدمي الطباشير لمعالجة الرطوبة عند تخزين المجوهرات:



اتضح أنه يمكنك استخدام هذه الطريقة لأكثر من مجرد تخزين أدوات والدتك الفضية الثمينة في المطبخ، حيث ستمنع إضافة قطع من الطباشير إلى صندوق مجوهراتك، القطع من البهتان.



كذلك، ابحثي عن صندوق أو حاوية خالية من المواد اللاصقة لتخزين مجوهراتك فيها، ويفضل أن تكون مفصولة بأقسام أو ملفوفة بقطع مختلفة من القماش، كما أن عليكِ التأكد من أن الصندوق كبير بما يكفي بحيث لا يتم وضع المعادن المختلفة بالقرب من بعضها بعضاً، ثم ضعي بعض قطع الطباشير داخل الصندوق وأغلقيه واحفظيه في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس.





وتعمل قطع الطباشير مثل هلام السيليكا أو الفحم المنشط من خلال امتصاص أي رطوبة في الصندوق، ما يجعلها عنصرًا منزليًا مثاليًا لمنع تغير لون المجوهرات.



وفي حال كنتِ تريدين التأكد تماماً من أن الملحقات الخاصة بك ستكون خالية من الرطوبة، فحاولي مسحها قبل تخزينها، واستخدمي لذلك قطعة قماش ناعمة غير كاشطة أو كيميائية، وخالية من التلميع لتخليص الفضة من أي مكياج وزيوت للبشرة والأوساخ.



وقد تميلين إلى ترك المجوهرات بين كومة من الملابس الخاصة بك، لكن يجب الحذر من ذلك بسبب الحرارة والرطوبة الشديدة الموجودة في مساحة التخزين.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج