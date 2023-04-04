ما هو الكولاجين؟ وكيف أحافظ عليه؟

الوكيل الاخباري - إنّ الكولاجين هو أحد البروتينات الرئيسة داخل البشرة، وهو مسؤول عن الحفاظ على المرونة والمظهر الشبابي. ولا بدّ من القول إنّ الكولاجين يكون في أعلى مستوياته في المراحل الأولى من العمر، فيما يتناقص تدريجياً على مرّ السنوات.



فكيف تحافظين إذاً على هذا البروتين الضروري لتتمتعي دوماً بشباب بشرتك وتألّقها؟



إليك خطوات سهلة لذلك:



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تجنّبي التعرّض المباشر لأشعّة الشمس، أي احمي نفسك من الأشعة ما فوق البنفسجية التي تقلّل من تركيز الكولاجين وتزيد من ظهور علامات الشيخوخة.



اختاري المأكولات المناسبة التي تساهم في زيادة نسبة هذا البروتين في البشرة كالأسماك والخضار الورقية، من دون أن ننسى البقوليات.



أوقفي عادة التدخين السيئة التي تؤثّر سلباً على صحّتك على مختلف الأصعدة، فهي تخفف من إنتاج الكولاجين، ما يعني مظهراً غير مرغوب فيه لبشرتك.



اختاري السيروم الذي يضمّ الكولاجين في تركيبته، على أن يتغلغل داخل بشرتك ويبثّ فيها هذا البروتين.



دلّكي وجهك وعضلاته يومياً، لتشدّي جلدك وتعزّزي تدفّق الدم داخل الشرايين، ما يعني زيادة إنتاج الكولاجين.

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