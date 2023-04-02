بهذه الأطعمة.. عززي الكولاجين في بشرتكِ

الوكيل الاخباري - كلنا نتوق إلى بشرة شابة ومتوهجة، وخالية من التجاعيد، وإذا كانت لديكِ بالفعل، فإن جسمكِ لديه الكولاجين الكافي؛ لكن مع مرور الوقت قد تعانين نقص الكولاجين، فبطبيعة الحال تقل العناصر والمعادن والفيتامينات من أجسامنا مع التقدم في العمر.



والكولاجين بروتين تحتاجه بشرتكِ للحفاظ على مرونتها، وتعزيز الدورة الدموية، لكن عندما يتعلق الأمر بمصادره، يعتقد بعض الناس أن مستوى الكولاجين فقط هو الذي يؤثر على الجلد، لكن جودة الكولاجين أكثر أهمية، لهذا السبب نخبركِ ببعض الأطعمة الغنية بالكولاجين التي يمكن أن تبقي بشرتكِ ناعمة وسلسة وثابتة.





في ما يلي 7 مصادر غذائية للكولاجين:



اضافة اعلان







1. الأسماك والمحار:



محملة بشكل طبيعي بالأحماض الأمينية وأحماض أوميغا 3 الدهنية، تعد الأسماك مصدراً رئيسياً لببتيدات الكولاجين، ما يحسن إنتاج الكولاجين في الجسم، ويعد الكولاجين البحري واحداً من أكثر الكولاجينات سهولة في الامتصاص.



2. البقوليات:



معبأة بالأحماض الأمينية، البقوليات غنية بالبروتينات التي تساعد في تخليق الكولاجين، وبصرف النظر عن ذلك يساعد وجود حبوب النحاس في تجديد الخلايا، ويعزز أيضا إنتاج الكولاجين.



3. بياض البيض:



يحتوي بياض البيض على كميات كبيرة من البرولين، وهو أحد الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين.



4. الحمضيات:



يلعب فيتامين (ج) دوراً رئيسياً في إنتاج المزيد للكولاجين، مقدماً الكولاجين للجسم، لذلك إن الحصول على ما يكفي من فيتامين (ج) أمر حيوي، ويقدم التوت والحمضيات الأخرى نفس الفوائد.



5. الثوم:



الكبريت معدن أثري يساعد في تخليق الكولاجين، ويمنع تدهوره، وهو وفير في الثوم، ويتم توفير أفضل شكل من أشكال العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة عن طريق الثوم الخام، ما يساعد على تحسين إنتاج الكولاجين، والصحة العامة.





6. الخضروات الورقية:



بصرف النظر عن خصائصها المضادة للأكسدة، فإن الخضروات الورقية تحتوي على الكلوروفيل، ما يزيد تقديم الكولاجين للجلد.



7. الكينوا:



تحفز الكينوا الجلد على محاربة الجذور الحرة، وتمنع الانهيار المبكر أو فقدان الكولاجين في خلايا الجسم، لذلك فهي واحدة من أفضل الحبوب المتاحة المضادة للشيخوخة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج