نظام غذائي لرمضان يساعدك على خسارة الوزن الزائد

الوكيل الاخباري - رمضان هو فرصة لوقف العادات الغذائية السيئة التي تؤثر سلبا على صحتنا واتباع أنظمة غذائية صحية ومغذية. الصيام يريح ويقوي الجهاز الهضمي ويزيد من كفاءته ، ويساعد على ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

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على الرغم من هذا ، فقد عكس الكثيرون القاعدة، فمع كثرة الطعام وسهولة تحضيره ، غالبًا ما يفطر الصائمون وجبات دسمة وأطباق والحلويات والأطعمة المقلية ، مما يؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية والكوليسترول ، وربما مرض السكري وزيادة الوزن وهو عكس ما يحاول الصائم تحقيقه. لذا سنعطيك نبذة عن نظام غذائي لرمضان يمكنك تطبيقه بكل سهولة:



نظام غذائي لرمضان







مع حلول الآذان تناولي التمر.

ابدئي بالحساء ثم السلطة

ابتعدي عن الأطعمة المقلية والدهنية قدر الإمكان واستبدلي القلي بالشواء.

تجنبي تناول الحلويات كل يوم خلال شهر رمضان ، يمكنك تخصيص يوم واحد في الأسبوع لتناول قطعة صغيرة من الحلوى.



وجبة الإفطار

تناولي ثلاث تمرات مع كوب من الماء.

تناولي الحساء وتجنبي الحساء الدسم واستبدليه بالخضار أو العدس أو شوربة الدجاج طبعاً خالية من الكريمة.

المقبلات

تناولي المقبلات بعد الحساء سيعد معدتك لبدء عملية الهضم. لذلك يوصى باختيار المقبلات الغنية بالخضروات مثل الفتوش والسلطة الخضراء والتبولة مع رش القليل من الليمون أو الخل دون إضافة ملح.



الطبق الرئيسي

ويفضل أن تحتوي الموائد الرمضانية على طبق رئيسي واحد ، حيث يؤدي تنوع الطعام والرفاهية بشكل عام إلى الإفراط في الأكل. يجب أن يشتمل طعام الإفطار على الكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة والخبز وما إلى ذلك والبروتين الموجود في اللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك.



وجبة سناك قبل السحور

يعتبر الطعام الذي يتم تقديمه في هذه الوجبة بمثابة عمل متوازن وسيعتمد على كمية الطعام التي يتناولها الشخص في الوجبات الثلاث الأخرى. على سبيل المثال ، إذا كان الشخص قد تناول إفطارًا ثقيلًا ، فيجب أن تكون وجبة سناك آخر الليل خفيفة ، خلافًا لممارسة الانغماس في الوجبات السخية ، في وقت متأخر من الليل ، مع الأطباق الرئيسية والأطعمة المقلية والحلويات ، ثم الذهاب إلى الفراش بعد الأكل مباشرة. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.



على سبيل المثال:

يمكنك تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات (خبز القمح الكامل والأرز والمعكرونة وما إلى ذلك) وتغيير مصدر البروتين مثل اختيار البروتين النباتي (الفول ، الحمص ، العدس ، إلخ.)



أضيفي السلطة للتأكد من تلبية احتياجات الجسم من الألياف والفيتامينات والمعادن.



تجنبي تقديم الأطعمة المقلية والحلويات في هذه الوجبة وتذكري شرب كميات كافية من الماء لضمان الإمداد الكافي لاحتياجات الجسم من السوائل.



وجبة السحور:

أفضل وقت لتناول السحور هو نصف ساعة قبل الأذان. يمكنك أن تفطر بشيء خفيف مثل:



خبز الحبوب الكاملة مع اللبنة وقطعة من الفاكهة

الحبوب بالحليب الطازج بالإضافة إلى الفواكه المجففة

ابتعدي عن الحلويات التي يمكن أن تزيد من شعورك بالجوع بعد ساعات قليلة من بدء صيامك. كذلك ، تجنبي الأطعمة المالحة لأنها تسبب العطش.

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