الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تقرير اقتصادي: من المرجح ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من 2000 دولار للأوقية

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

إيران تدعو لإجراء فوري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

الإحصاءات تكشف موعد إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن

غرق 6 مصريين في نهر النيل

مستوطنون يعتدون على مسن والاحتلال يعتقله في نابلس

العراق والبحرين يبحثان إعادة فتح خط الطيران المباشر بينهما

1380 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - تفاصيل

لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

عاجل

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

الثلاثاء، 07-03-2023 01:10 م

نظام غذائي لرمضان يساعدك على خسارة الوزن الزائد

لغهه


الوكيل الاخباري - رمضان هو فرصة لوقف العادات الغذائية السيئة التي تؤثر سلبا على صحتنا واتباع أنظمة غذائية صحية ومغذية. الصيام يريح ويقوي الجهاز الهضمي ويزيد من كفاءته ، ويساعد على ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

اضافة اعلان

 

على الرغم من هذا ، فقد عكس الكثيرون القاعدة، فمع كثرة الطعام وسهولة تحضيره ، غالبًا ما يفطر الصائمون وجبات دسمة وأطباق والحلويات والأطعمة المقلية ، مما يؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية والكوليسترول ، وربما مرض السكري وزيادة الوزن وهو عكس ما يحاول الصائم تحقيقه. لذا سنعطيك نبذة عن نظام غذائي لرمضان يمكنك تطبيقه بكل سهولة:

نظام غذائي لرمضان

 


 


مع حلول الآذان تناولي التمر.

ابدئي بالحساء ثم السلطة
ابتعدي عن الأطعمة المقلية والدهنية قدر الإمكان واستبدلي القلي بالشواء.
تجنبي تناول الحلويات كل يوم خلال شهر رمضان ، يمكنك تخصيص يوم واحد في الأسبوع لتناول قطعة صغيرة من الحلوى.

وجبة الإفطار
تناولي ثلاث تمرات مع كوب من الماء.
تناولي الحساء وتجنبي الحساء الدسم واستبدليه بالخضار أو العدس أو شوربة الدجاج طبعاً خالية من الكريمة.
المقبلات
تناولي المقبلات بعد الحساء سيعد معدتك لبدء عملية الهضم. لذلك يوصى باختيار المقبلات الغنية بالخضروات مثل الفتوش والسلطة الخضراء والتبولة مع رش القليل من الليمون أو الخل دون إضافة ملح.


الطبق الرئيسي
ويفضل أن تحتوي الموائد الرمضانية على طبق رئيسي واحد ، حيث يؤدي تنوع الطعام والرفاهية بشكل عام إلى الإفراط في الأكل. يجب أن يشتمل طعام الإفطار على الكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة والخبز وما إلى ذلك والبروتين الموجود في اللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك.

وجبة سناك قبل السحور
يعتبر الطعام الذي يتم تقديمه في هذه الوجبة بمثابة عمل متوازن وسيعتمد على كمية الطعام التي يتناولها الشخص في الوجبات الثلاث الأخرى. على سبيل المثال ، إذا كان الشخص قد تناول إفطارًا ثقيلًا ، فيجب أن تكون وجبة سناك آخر الليل خفيفة ، خلافًا لممارسة الانغماس في الوجبات السخية ، في وقت متأخر من الليل ، مع الأطباق الرئيسية والأطعمة المقلية والحلويات ، ثم الذهاب إلى الفراش بعد الأكل مباشرة. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

على سبيل المثال:
يمكنك تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات (خبز القمح الكامل والأرز والمعكرونة وما إلى ذلك) وتغيير مصدر البروتين مثل اختيار البروتين النباتي (الفول ، الحمص ، العدس ، إلخ.)


أضيفي السلطة للتأكد من تلبية احتياجات الجسم من الألياف والفيتامينات والمعادن.


تجنبي تقديم الأطعمة المقلية والحلويات في هذه الوجبة وتذكري شرب كميات كافية من الماء لضمان الإمداد الكافي لاحتياجات الجسم من السوائل.

وجبة السحور:
أفضل وقت لتناول السحور هو نصف ساعة قبل الأذان. يمكنك أن تفطر بشيء خفيف مثل:


خبز الحبوب الكاملة مع اللبنة وقطعة من الفاكهة
الحبوب بالحليب الطازج بالإضافة إلى الفواكه المجففة
ابتعدي عن الحلويات التي يمكن أن تزيد من شعورك بالجوع بعد ساعات قليلة من بدء صيامك. كذلك ، تجنبي الأطعمة المالحة لأنها تسبب العطش.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1bccff2c-fd51-4841-bc1d-8d1a341e5e5a

خضروات تساعدك على موازنة الهرمونات في جسمك

womaninyellow-e1408505954125

أشياء يجب القيام بها قبل بلوغك سن الثلاثين

bbf6a7d0-10cb-419e-90e3-582b2744517f

أشياء يجب القيام بها قبل النوم لإنقاص وزنك

bba7d8cc89ef9ba0fe3d0f13067ef7b7

4 انواع فواكه تناوليها في الصباح لإنقاص الوزن

ae031c49-bcea-43dd-a9c7-6514e1d7ee05

كيفية تدريب عقلكِ على السعادة.. نصائح سريعة

139c2d07-9a2c-4740-8799-f8a078f4c26e

حماية العيون من الشمس.. اتبعي هذه النصائح قبل الصيف

أخبار متعلقة
ae031c49-bcea-43dd-a9c7-6514e1d7ee05

كيفية تدريب عقلكِ على السعادة.. نصائح سريعة

139c2d07-9a2c-4740-8799-f8a078f4c26e

حماية العيون من الشمس.. اتبعي هذه النصائح قبل الصيف

8309056-488604525

بوتوكس الشعر.. هل هو آمن؟

bba7d8cc89ef9ba0fe3d0f13067ef7b7

7 نصائح للعروس لتجنب زيادة الوزن في شهر العسل

0-18

هل ينكسر شعركِ من المنتصف؟ إليكِ طريقة إصلاحه

5767eaf8-6db2-44c8-805d-0f9ecce20109

من أجل حياة صحية.. جربي هذه الحيل اليومية