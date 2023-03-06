حماية العيون من الشمس.. اتبعي هذه النصائح قبل الصيف

الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بحماية بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، فإن خياراتنا لا حصر لها، بدءاً من واقي الشمس إلى غسول مقاوم للماء والعرق ومضاد للشيخوخة إلى بخاخات المياه الحرارية وغيره.

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لسوء الحظ، لم يتم تصميم واقي الشمس لحماية أعيننا التي لا تقل أهمية عن بشرتنا، من الضروري حماية عينيكِ بقدر ما هو الحال لحماية بشرتكِ من الأشعة فوق البنفسجية للشمس، يمكن أن تؤدي هذه الأشعة الضارة إلى مجموعة واسعة من المشكلات، بما في ذلك سرطان الجلد حول العينين والعين الوردية، كما يمكن أن تسبب إعتام عدسة العين والتهاب القرنية الضوئي، والظفرة (نمو سمين أبيض أو دسم على سطح العين). لذا، فإن السؤال الآن هو كيفية حماية العينين من أشعة الشمس، تابعي القراءة لمعرفة ذلك.



كيف تحمي عينيكِ من الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة؟

أهم العناصر الغذائية التي نتلقاها من أشعة الشمس هي فيتامين د، لكن يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى حروق جلدية، حيث تخترق الأشعة أنسجة العين بسهولة أكبر من الضوء المرئي، على عكس الجلد، مما يزيد من خطر اضطرابات العين.



نحن هنا لنقدم لكِ نصائح وقائية من أجل الحفاظ على رؤيتك ومنع المزيد من مشاكل العين.









1. ارتدي العدسات والإطار المناسبين

لا تخفضي التكاليف عند شراء النظارات الشمسية، لتقليل الوهج من الأسطح الواقية، اختاري نظارات شمسية عالية الجودة تمنع 100٪ من أشعة UVA وUVB، بالإضافة إلى منع الأشعة فوق البنفسجية، يجب أن تترك النظارات الشمسية الألوان غير مشوهة، وتشعرين بالراحة على وجهكِ، ولها عدسات غير قابلة للكسر لحماية عينيكِ من الإصابة.



2. إطارات النظارات

في حين أن الأشعة فوق البنفسجية تنبعث مباشرة من الشمس، إلا أنها يمكن أن تنعكس أيضا في أعيننا من الأرض أو البحيرة أو الأسطح الساطعة الأخرى وغيره، وعلى الرغم من أن معظم النظارات الشمسية يمكن أن تساعد في منع الأشعة فوق البنفسجية من دخول النظارات، إلا أن العديد من طرازات الإطارات لا تحمي جوانب النظارات أو أعليها أو أسفلها من أشعة الشمس.



لذلك عند التسوق لشراء النظارات الشمسية، ضعي في اعتباركِ أن العدسات الأكبر توفر تغطية أكبر للعين وتسمح بدخول ضوء أقل غير مفلتر.



3. متى تكون الشمس أقوى

يحدث معظم التعرض للأشعة فوق البنفسجية للعيون والجلد في الصباح ومنتصف بعد الظهر، وليس عند الظهر، يكون تلف الشمس للعيون أكثر حدة في الخريف والشتاء والربيع، لأن الشمس توضع في الأسفل عند السماء، حتى في أيام الشتاء الملبدة بالغيوم، لذا ارتدي النظارات الشمسية كلما غادرت المنزل.



4. القبعات

لا يوفر ارتداء القبعات ذات الحواف فقط أي حماية من الأشعة فوق البنفسجية المنعكسة من الأسطح مثل الرصيف والرمل والماء، سيساعد مزيج من النظارات الشمسية والقبعة ذات الحواف العريضة على منع الأشعة فوق البنفسجية من المرور عبر إطارات عدساتكِ وإلى عينيكِ.



5. العدسات والنظارات الطبية

حتى النظارات الطبية الروتينية والعدسات اللاصقة، يجب أن تكون مصنوعة من مواد وطلاءات تتعامل مع أشعة UVA وUVB، استشري مقدم العناية بالعيون لتحديد أفضل اختيارات العدسات اللاصقة المانعة للأشعة فوق البنفسجية.

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