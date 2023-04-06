عند استخدام المرطب لبشرتك.. تجنبي هذه الأخطاء

الوكيل الاخباري - في حال كنتِ قد عانيت من قبل بشرةً مشدودةً وجافة، فأنتِ تدركين مدى أهمية وضع مرطبٍ عليها للشعور بالنعومة والليونة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرطب أن يجعلكِ تبدين أصغر سناً، وعليه فإن تخطي استخدامه هو إحدى العادات السيئة، التي تجعلكِ تكبرين أكثر بوقت أسرع.



كما أن الحصول على بشرة رطبة بشكل جيد قد لا يشعرك بالرضا فقط، بل إن له فوائد صحية محتملة، مثل المساعدة في منع الضرر البيئي لبشرتك، لأنه يعمل كحاجز واقٍ.



ورغم أن المرطب مهم في روتين العناية ببشرتكِ، فإن هناك بعض الأخطاء التي قد ترتكبينها أثناء محاولتك معالجة البشرة الجافة، ونرصد لكِ هنا بعض الأخطاء الشائعة، وكيفية تجنبها.



اضافة اعلان







اختيار المرطب الخاطئ:



توجد الغدد الدهنية، في الأغلب، على وجهك وفروة رأسك، ما يعني أنك بحاجةٍ إلى علاج هذا الجلد بشكل مختلف عن باقي جسمك عندما يتعلق الأمر بالترطيب، لذا عندما تختارين المرطب الذي ترغبين باستخدامه على وجهكِ، فأنتِ بحاجةٍ إلى مراعاة نوع بشرتك، خاصةً في حال كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية.



كما يمكن أن تؤدي بعض منتجات مكافحة حب الشباب، مثل: البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك، إلى جفاف الجلد بشكل مؤقت، وعليه فإنه يجب عليك استخدام مرطبٍ خفيف وخالٍ من الزيوت، ولا يسد المسام، ويعتمد على الجل للحصول على الترطيب.



أما إذا كانت بشرتكِ جافة، فتأكدي من احتواء المرطب على مكونات انسداد لمنع تلك الرطوبة الثمينة من التبخر، واختاري كريماً زيتياً أكثر سمكاً وأثقل حتى لا يشعر وجهك بالجفاف والخشونة في نهاية اليوم.



تقومين بتطبيقه في الوقت أو المكان الخطأ:



لتحقيق أقصى استفادة من المرطب، ضعيه عندما تكون بشرتك نظيفة ورطبة، أي بعد غسلها أو بعد الاستحمام.



وللحصول على أفضل استفادة قومي بالتربيت على بشرتكِ لتجفيفها برفق، ثم ضعي المرطب على الفور، حيث سيحافظ ذلك على بشرتك ناعمة وممتلئة لفترة أطول مما لو قمت بتطبيقه على بشرة جافة تماماً.



والمرطبات مصممة حقاً لجزء الجسم الذي تضعينه عليه، فمثلاً لن تضعي كريماً خفيفاً للعين مصمماً ليمتصه الجلد الرقيق حول عينيك، على يديك أو كعبيك، وتتوقعين النتيجة نفسها.



ويجب ألا تستخدمي كريم اليد أو زبدة الجسم على وجهك، حيث من المحتمل أن تكون كثيفة جداً، ومن المحتمل أن تكون دهنية جداً، ما يضر أكثر مما ينفع بمرور الوقت.





تنسين التقشير قبل الترطيب:



يمكن أن يؤدي وضع المرطب إلى إبطاء قدرة جسمك على التخلص من خلايا الجلد الميتة بشكل طبيعي، ويمكن أن ينتهي بك الأمر ببشرة غير مكتملة وباهتة المظهر.



لذلك، عليكِ استخدام المقشرات والمنتجات التي تعزز إزالة خلايا الجلد الميتة، وتكوين خلايا جديدة، مثل: أحماض الفاكهة والريتينول قبل الترطيب.



وعندما يتعلق الأمر بجسمكِ، يمكنكِ المساعدة في التخلص من خلايا الجلد الميتة عن طريق الفرك برفق، باستخدام منشفة أو لوفة في الحمام، أو يمكنك تجربة التقشير الجاف.



وتذكري ألا تفرطي في التقشير، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف بشرتك، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة من محاولة الحفاظ عليها صحية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج