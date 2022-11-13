هل الشاي الأخضر يساهم في إطالة الشعر بسرعة؟

الوكيل الإخباري - يوصف الشاي الأخضر بأنه من أشهر المشروبات على مستوى العالم، حيث يساعد على علاج العديد من الأمراض، التي من أبرزها ما يخص الشعر.



لذا تابعي أهمية الشاي الأخضر لعلاج الشعر وإطالته، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".





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فوائد الشاي الأخضر للشعر



تحتوي عناصر الشاي الأخضر، على مضادات الأكسدة التي تساهم في علاج العديد من الأمراض، والتي من ضمنها علاج تساقط الشعر، وتحسين صحته، حيث يضاف للعديد من منتجات الشعر لفوائده الممثلة فيما يلي:





قد يمنع تساقط الشعر



الشاي الأخضر قد يقلل من تساقط الشعر، الناجم عن هرمون التستوستيرون، عن طريق إطالة فترة الأندروجين في نمو الشعر.





يدعم نمو الشعر



يزيد الشاي الأخضر من نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر، ومنع تلف الجلد، وخلايا الشعر.





تحسين توصيل المغذيات للشعر



الشعر جزء من نظام أكبر يسمى النظام الغلافي، الذي يتضمن الشعر، والأظافر، والجلد، فهو يساهم في تدفق المغذيات للدم لنمو الشعر ونضارة البشرة، فشرب الشاي الأخضر يزيد من إمداد فروة الرأس بالعناصر الغذائية.





كيفية استخدام الشاي الأخضر لنمو الشعر



- استخدام شامبو يحتوي عناصره على خلاصة الشاي الأخضر.



- استخدام بلسم للشعر يحتوي على خلاصة الشاي الأخضر.



- شطف الشعر في المنزل بالماء المخلوط بالشاي الأخضر، وتركه لمدة 5 دقائق.





يساهم الشاي الأخضر في تنشيط الدورة الدموية إلى فروة الرأس وضخها بالأكسجين، ما يساهم في نمو وإطالة الشعر، سواء من خلال تطبيقه موضعيًا أو من خلال تناوله كمشروب

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