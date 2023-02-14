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الثلاثاء، 14-02-2023 11:00 ص

هل يجب عليك تغيير روتين مكياجك إذا تغير شكل وجهك؟

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الوكيل الاخباري - سواءً كنتِ تحاولين العثور على أفضل الاتجاهات الجمالية المناسبة لشكل وجهك أو تحاولين فقط اكتشاف كيفية تطبيق أحمر الخدود، فإن المظهر الأفضل هو أن تشعري بالثقة، وأن نفهم كيف تتغير وجوهنا مع تقدمنا في العمر ليساعدنا ذلك في إيجاد الروتين الذي يناسبنا.

وفي حين أننا عادةً ما نحاول تطبيق روتين المشاهير وحيلهم التجميلية، يجب أن نتذكر أن جميع الأجسام غير متناسقة وأن عاداتنا الهرمونية والنوم والأكل وممارسة الرياضة يمكن أن يكون لها تأثير على ما نستخدمه.

وتكمن الحيلة في العثور على اتجاهاتٍ جمالية تتغلب على التغييرات التي قد تظهر، مثل فقدان الوزن، أو زيادة الوزن، أو الحمل، أو التحولات الهرمونية والجسدية الأخرى.


ويمكن أن تكون إجراءاتنا الخاصة بالمكياج مريحة للغاية إذ أن تغير شكل الوجه لا يعني أنه يجب عليكِ التخلي عن جميع المنتجات أو التقنيات المفضلة لديك.

اكتشفي شكل وجهك

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يعد التعرف على شكل وجهنا الأساسي جزءاً مهماً من فهم ميزاتنا، ويمكنكِ ذلك من خلال النظر إلى نفسكِ في المرآة وتتبع الخطوط العريضة لوجهك باستخدام أحمر الشفاه أو قلم قابل للإزالة.

وسواءً كان وجهكِ على شكل مربع، أو قلب، أو دائرة، أو بيضاوي، أو مستطيل، أو ماسي، فهناك طرق مختلفة لإبراز الملامح البارزة مثل عظام الوجنتين المرتفعة، أو خط الحاجب القوي، أو الذقن البارزة.

وفي حال اكتسبتِ وزناً، قد يتغير وجهك، ويصبح ممتلئاً في الخدين أو يدور حول خط الفك، وعندما يكون شكل وجهك ممتلئًا أكثر مما اعتدتِ عليه، فقد تحدث تغيرات في لون بشرتك أيضاً، مثل احمرار الخدين أو زيادة حجم البقع التي تغير لونها.

ولكن يمكنك الاعتماد على الإطلالة الوردية من خلال العمل باستخدام برايمر لامع وبرونزر جذاب، مما يجعل لون بشرتك الطبيعي يعمل ضمن مخطط قوي.

المكونات الرئيسية تحدث فرقاً

بعد سن الثلاثين، نفقد حوالي ملعقة صغيرة من الدهون من وجوهنا كل عام، ويعني فقدان الدهون فقدان الإيلاستين والكولاجين، مما قد يؤدي إلى ترهل الجلد أو تعميق التجاعيد، لكن تحفيز المكونات مثل الكافيين والكرياتين يمكن أن يساعد الجلد على استعادة بعض الحياة، كما يمكن أن تساعد التركيبات التي تحتوي على الببتيدات والببتيدات العصبية في تقليل مظهر الخطوط، بينما يمكن لحمض الهيالورونيك الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد، مما يساعده على الظهور بمظهر أكثر امتلاءً.


وعندما نفقد الوزن، يمكن أن تفقد أعيننا السمنة الموجودة حولها، مما يجعلنا نبدو أكبر سنًا أو متعبين٬ لذا عليكِ البدء بقاعدة كريم يمكن أن يساعد البشرة على الظهور بمظهر أكثر انتعاشاً، كما أن إضافة خافي العيوب يمكن أن يساعد في إخفاء الهالات السوداء، وكذلك يمكن أن يساعد أحمر الخدود الكريمي أيضاً في تجديد البشرة الرخوة، كما أن الدرجات الدافئة مثالية للحصول على توهج صحي.
 

كما يوصي خبراء التجميل باستخدام مصل يحتوي على فيتامين «سي» لتعزيز البشرة وإعطائها مظهراً مشرقا يحافظ على مرونتها حتى عندما يتغير شكل وجهك. كما يحمي الجلد من أضرار الجذور الحرة (التي تكسر الكولاجين) مع تعزيز تخليق الكولاجين.

 

 

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