يوم المرأة العالمي.. 9 مفاتيح لتحافظي على صحتكِ

الوكيل الاخباري - من الأهمية أن تولي المرأة نفسها عناية خاصة لتحافظ على ديمومة صحتها ونضارتها، خصوصا مع تقدّم العمر، وقد تجد معظم النساء صعوبة كبيرة في تخصيص ولو وقت قصير لأنفسهن، ففي ظل الانشغال الذي تعيشه معظم النساء وتعدد المهام لتحقيق التوازن بين العمل والمنزل والأطفال والتكيف مع ضغوط الحياة اليومية، تقع معظم النساء في فخ الإهمال لأنفسهن، مما يعرضهن لمشاكل صحية قد تكون مبكرة.

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إليك نصائح للحفاظ على صحتك



وفي مقالنا هذا، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نقدم لكِ خطوات بسيطة لا تتطلب منكِ مجهوداً للحفاظ على صحتكِ بقدر المستطاع:









1- اضحكي

الضحك يقلل التوتر النفسي ويخفّض من ضغط الدم ويقوّي جهاز المناعة، لذلك حاولي ادخال المزيد من الترفيه إلى حياتكِ، سواء عن طريق الأهل أو الأصدقاء، أو حتى مشاهدة البرامج التلفزيونية المسلية.



2- تناولي طعاماً صحياً

احرصي على أن تكون وجبتكِ مليئة بالطعام الصحي مثل الخضراوات والفاكهة والأطعمة الطازجة مع الإكثار من شرب الماء (ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً)، وتجنبي الأطعمة الجاهزة والدسمة. كذلك من الأهمية ألا تتجاوزي وجبة الإفطار أبداً، وأعلمي أن الذين يحرصون على تناول وجبة الإفطار يتمتعون ببنية جسم أفضل ممن يتجاوزونها، وتذكّري أن الطعام الصحي لا يعني الرجيم القاسي والدائم، فلن تضركِ قطعة صغيرة من الشوكولاته أو الحلويات.



3- نامي جيداً

النوم بما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات يومياً، يقلل التوتر وضغط الدم ويقوّي الذاكرة ويطيل العمر ويجعلكِ تتمتعين ببشرة أكثر نضارة، بالإضافة إلى تأثيره على صحتكِ النفسية أيضاً. كذلك اهتمي بالوضعية الصحيحة لفراشكِ، لأنها تؤثر جداً على نوعية النوم وعلى صحة عضلاتكِ، خصوصا الظهر.



4- اعتني بصحة أسنانكِ

لا تتوقعي أن يكون تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة هي الطريقة التي ستحافظين بها على أسنانكِ فقط، بل تناولي طعاماً صحياُ مليئاً بالكالسيوم، ولا تنسي استخدام خيط تنظيف الأسنان أبداً.



5- مارسي الرياضة

اجعلي من ممارسة الرياضة أسلوب حياة، فيمكن ممارسة الرياضة في كل عمل تقومين بهِ، سواء في العمل أو المنزل، مثل المشي قبل الوصول إلى مكان العمل أو اعتماد التمارين المكتبية، أو صعود السلالم بدل المصعد. ونفس الأمر ينطبق خلال عملكِ في المنزل. وتذكّري أنه يمكنكِ دوماً توفير 30 دقيقة فقط لممارسة رياضتكِ.



6- احصلي على الدعم دائماً

لا تسمحي لنفسكِ بمواجهة ضغوطات الحياة وحدكِ، بل حاولي الحصول على دعم المقربين لكِ دائماً، لتتخلصي من جزء كبير مما يقع عليك من ضغوط.



7- فّكري في الإنجاب مبكراً

على الرغم من أن معظم النساء ليست لديهن مشكلة في الإنجاب في نهاية الثلاثينيات أو مطلع الأربعينيات، إلا أنه من الأفضل لصحة جسدك وطفلك التفكير في الإنجاب مبكراً قبل الوصول إلى سن الـ 35.



8- زوري الطبيب بانتظام

تأكدي من زيارتكِ للطبيب بانتظام، سواء للفحص المبكر عن بعض الأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، خصوصاً في حال وجود عوامل خطورة، ولإجراء التحاليل الروتينية مثل فقر الدم، أو لفحص أسنانكِ كل ستة أشهر.





9- أحبي نفسكِ واجعليها فوق كل الأولويات

لتهتمي بكل ما سبق، عليكِ ان تؤمني بنفسكِ وقدراتكِ وتحبي نفسكِ على ما أنتِ عليه، لتستطيعي مواصلة حياتكِ بقناعة كافية تحقق لكِ الرضا النفسي.

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