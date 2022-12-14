نصائح سهلة تساعد في علاج النمش على الوجه

الوكيل الاخباري - النمش عبارة عن بقع صغيرة على بشرتك تتراوح في اللون من الأحمر إلى البني. تظهر بشكل شائع في المناطق المعرضة للشمس ، بما في ذلك وجهك ورقبتك وظهرك وأعلى صدرك ويديك وذراعيك. عادة ما يكون النمش غير ضار ، ولكن مثل أي آفة. يسبب النمش بعض الإزعاج للسيدات فكيف يمكن علاج النمش في الوجه.



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وصفات طبيعية للتخلص من النمش









عصير الليمون: ضعي عصير الليمون مباشرة على بشرتك باستخدام كرة قطنية ثم اغسليه. يعتقد أن عصير الليمون يعمل على تفتيح البشرة.



العسل: يُمزج العسل مع الملح أو السكر لعمل مقشر، قد يساعد العسل في تفتيح التصبغات.



اللبن: ضعي اللبن الرائب مباشرة على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ. يمكنك أيضاً صنع قناع عن طريق الجمع بين اللبن ودقيق الشوفان. يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي قد يساعد في تفتيح النمش.



الكريما الحامضة: ضعي الكريما الحامضة مباشرة على بشرتك ، ثم اغسليها بعد بضع دقائق. مثل اللبن الرائب ، تحتوي القشطة الحامضة على حمض اللاكتيك.



الزبادي: ضعي الزبادي مباشرة على بشرتك واتركيه لبضع دقائق. يحتوي الزبادي أيضاً على حمض اللاكتيك.



البصل: افركي البصل على بشرتك ، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ، يمكن أن يعمل البصل كمقشر وقد يساعد في تفتيح البقع.



نصيحة مهمة جداً



لن يتخلص الكريم الواقي من الشمس من النمش الموجود ، لكنه يساعد في منع النمش الجديد. يجب عليك تطبيق واقي من الشمس على مدار السنة ، حتى عندما يكون الجو غائماً. خصائص كريم الواقي من الشمس لمنع ظهور النمش



يجب أن يحتوي الكريم الواقي من الشمس على عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى.



ضعي واقٍ من الشمس على بشرة نظيفة قبل 15 دقيقة على الأقل من الخروج في الهواء الطلق.

يُعاد وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين ، وبعد السباحة مباشرة أو التعرق المفرط.

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