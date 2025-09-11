الخميس 2025-09-11 10:15 م
 

اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017

ا
العين آسيا ياغي
 
الخميس، 11-09-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري- اختتمت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، اليوم الخميس، جلسة حوارية ناقشت خلالها بعضًا من مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

اضافة اعلان


وجاء الجلسة الحوارية، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، بعنوان "نكتب التغيير معاً"، بالشراكة مع جمعية "أنا إنسان" برئاسة الدكتور إحسان الخالدي ومنظمة كريستوفر بلندن ميشن (CBM) برئاسة صابرين الذويب، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة.


وقالت العين ياغي، إن الجلسة الحوارية تعد استكمالا لجهد متواصل بالشراكة مع كل من الجمعية المحلية والمنظمة الدولية، حيثُ تم عقد جلسات حوارية سابقة في عدد من المحافظات بهدف الخروج بتوصيات تنعكس بالإيجاب على الأشخاص ذوي الإعاقة.


وأشارت إلى أن تلك الجلسات كانت بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة وأسرهم والأكاديميين والخبراء والناشطين في شؤون الإعاقة، مبينة أن اللجنة ستقوم باستكمال الجلسات الحوارية في محافظات جنوب المملكة، بهدف الاطلاع على تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات، التي تواجههم وأسرهم عند تطبيق القانون على أرض الواقع.


من جانبها، تحدثت الذويب حول أهمية الشراكة مع لجنة الشؤون ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، بهدف الوصول لمجتمعات دامجة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.


في حين تطرق الدكتور الخالدي إلى عدد من توصيات الجلسات الحوارية السابقة، بهدف الوصول لتشريع يحقق نهج شمولي اجتماعي، وتهيئة بيئة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أبرز التحديات التي تظهر عند تطبيق القانون في التعليم والرعاية الصحية والتشغيل ومراكز الإيواء.


وحضر الجلسة من جانب مجلس الأعيان، مساعد رئيس مجلس الأعيان، مقرر لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة العين الدكتور زهير أبوفارس، ورئيس اللجنة الإدارية العين توفيق كريشان، ورئيس لجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى حمارنه، ورئيسة لجنة المرأة العين خولة العرموطي، والعين نسيمة الفاخري.


كما شارك في الحوارية مجلس النواب، رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النائب الدكتور حسين كريشان، ورئيس لجنة الصحة والغذاء النائب الدكتور شاهر الشطناوي، والنائب الدكتور ابراهيم الطراونة، والنائب خميس عطية، والنائب أيمن البدادوة، والنائب دينا البشير، والنائب مالك الطهراوي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق

عربي ودولي أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق

ا

أسواق ومال ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد تثبيت الفائدة بمنطقة اليورو

ا

أخبار محلية بلدية الكرك تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير موقع مجسم "قبة الصخرة"

ا

أخبار محلية أمين عام وزارة البيئة يرعى حفل تخريج المشاركين في دورة تقييم الأثر البيئي

ا

أخبار محلية تخريج الدفعة الثانية من متدربي "التدريب المهني" في إربد

ت

أخبار محلية التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب

ل

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

ا

شؤون برلمانية الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن



 
 





الأكثر مشاهدة