اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017

وجاء الجلسة الحوارية، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، بعنوان "نكتب التغيير معاً"، بالشراكة مع جمعية "أنا إنسان" برئاسة الدكتور إحسان الخالدي ومنظمة كريستوفر بلندن ميشن (CBM) برئاسة صابرين الذويب، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة.
وقالت العين ياغي، إن الجلسة الحوارية تعد استكمالا لجهد متواصل بالشراكة مع كل من الجمعية المحلية والمنظمة الدولية، حيثُ تم عقد جلسات حوارية سابقة في عدد من المحافظات بهدف الخروج بتوصيات تنعكس بالإيجاب على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن تلك الجلسات كانت بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة وأسرهم والأكاديميين والخبراء والناشطين في شؤون الإعاقة، مبينة أن اللجنة ستقوم باستكمال الجلسات الحوارية في محافظات جنوب المملكة، بهدف الاطلاع على تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات، التي تواجههم وأسرهم عند تطبيق القانون على أرض الواقع.
من جانبها، تحدثت الذويب حول أهمية الشراكة مع لجنة الشؤون ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، بهدف الوصول لمجتمعات دامجة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.
في حين تطرق الدكتور الخالدي إلى عدد من توصيات الجلسات الحوارية السابقة، بهدف الوصول لتشريع يحقق نهج شمولي اجتماعي، وتهيئة بيئة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أبرز التحديات التي تظهر عند تطبيق القانون في التعليم والرعاية الصحية والتشغيل ومراكز الإيواء.
وحضر الجلسة من جانب مجلس الأعيان، مساعد رئيس مجلس الأعيان، مقرر لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة العين الدكتور زهير أبوفارس، ورئيس اللجنة الإدارية العين توفيق كريشان، ورئيس لجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى حمارنه، ورئيسة لجنة المرأة العين خولة العرموطي، والعين نسيمة الفاخري.
كما شارك في الحوارية مجلس النواب، رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النائب الدكتور حسين كريشان، ورئيس لجنة الصحة والغذاء النائب الدكتور شاهر الشطناوي، والنائب الدكتور ابراهيم الطراونة، والنائب خميس عطية، والنائب أيمن البدادوة، والنائب دينا البشير، والنائب مالك الطهراوي.
