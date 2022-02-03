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الخميس، 03-02-2022 04:03 م

الأخوة الأردنية الإمارتية في الأعيان تلتقي السفير الإماراتي

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان، برئاسة حسين المجالي، السفير الإماراتي في عمّان أحمد علي البلوش.اضافة اعلان


وبحث اللقاء، الذي جرى في مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة عمّان، سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وشتى القطاعات، واستعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب العين المجالي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، وأن أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي كافة من أمن الأردن.

كما تطرق العين المجالي في حديثه إلى العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية تطورها وتقدمها إلى مستويات عليا.

من جانبه، عبّر السفير الإماراتي عن اعتزازه بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متطورة وقوية على كافة المستويات، مؤكداً أن ما يميّز العلاقات بين البلدين، أنها صادقة ومنسجمة، وعميقة ومتجذرة حظيت باهتمام ورعاية القيادات الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.

وأشار السفير الإماراتي إلى أهمية عمل لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية في مجلس الأعيان والدور الكبير الذي تضطلع به، في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في دعم القضايا العربية في الإطار الإقليمي والدولي.

كما أعرب عن اعتزازه بما يجمع البلدين من تعاون في المجالات التشريعية والبرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، خاصة في ظل اللقاءات والزيارات المتكررة والمثمرة التي تعقد في هذا الخصوص.

بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى حجم التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وأهمية تعزيزها خاصة في التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمارات في المشاريع الحيوية، مثل، الطاقة والبنى التحتية والمياه والسياحة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأكدوا أهمية تنسيق وتمتين العمل البرلماني المشترك بين مجلس الأمة الأردني والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، وتنسيق المواقف ومتابعتها مع البرلمانات العربية كافة، وذلك خدمة للمصالح والقضايا العربية.

 




 

 


 

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