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الخميس، 15-02-2024 11:45 ص

الصفدي: نستذكر عظيم التضحيات والبصمات بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

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الوكيل الإخباري - تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب، بالتهنئة والتبريك للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بيوم الوفاء لهم الذي يصادف اليوم الخميس، الخامس عشر من شباط.اضافة اعلان


وأشاد الصفدي بتضحيات المتقاعدين العسكريين في الذود عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعته والدفاع عنه، مؤكداً أن مجلس النواب سيبقى وفيا للمتقاعدين العسكريين وحريصاً على تنفيذ الرؤى الملكية السامية الرامية إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال الصفدي: لقد قدم المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى إسهامات كبيرة وجليلة في بناء الدولة الأردنية، وما تزال بصماتهم ماثلة في كل الميادين، وقد خدموا في صفوف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقدموا أروع صور البذل والعطاء في خدمة وطنهم وأمتهم، ونافحوا وذادوا بأجسادهم وصدورهم عن تراب الوطن.

 




 

 


 

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