"العمل النيابية " تناقش تحسين الظروف الصحية والاجتماعية في دور الايواء

03:39 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715069 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان الاجتماعية النيابية معتز أبو رمان ان تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية في دور إيواء كبار السن هو هدفنا الرئيس وضمان ديمومته . اضافة اعلان



حديث أبو رمان جاء خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم الاثنين بحضور وزيري الصحة فراس الهواري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومدير المركز الوطني للصحة النفسية محمد الطعاني لمناقشة التقارير الطبية للمقيمين في دور الايواء والإجراءات المتبعة لتقييم الحالة الصحية للمنتفعين .



واكد أبو رمان أن اللجنة ستعمل بشكل مستمر ومباشر على تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة في دور الإيواء في كافة دور الرعاية موضحا أن دور اللجنة يتجاوز الرقابة التقليدية ليشمل متابعة تنفيذ المبادرات الحكومية والبرامج الاجتماعية التي تضمن تقديم خدمات متميزة ومستدامة للنزلاء في هذه الدور.



وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الصحة التنمية الاجتماعية، ليتم العمل بشكل متكامل لضمان تقديم الرعاية الفضلى للنزلاء، خصوصًا ان المنتفعين من كبار السن لافتا الى أهمية تطوير الأنظمة المعمول بها لضمان تقديم بيئة آمنة وصحية لهم ، مع التركيز على تحسين ظروفهم الصحية والنفسية.



وشدد أبو رمان على أهمية وضع حلول استراتيجية تعزز تنمية هذا القطاع بشكل مستدام والعمل على تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان الرعاية المناسبة التي تضمن للمنتفعين حياة كريمة مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة ستتابع وبشكل حثيث كافة دور الايواء من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على واقع الخدمات.



بدورهم اكد النواب الحضور : سامر الازايدة , شفاء المقابلة , وسام ربيحات , لبنى النمور , اروى الحجايا , جميل دهيسات , عبد الرؤوف ربيحات , باسم الروابدة حامد الرحامنة , حسن الرياطي , احمد الشديفات , سالم أبو دولة , راكين أبو هنية , نور أبو غوش , بيان المحسيري , حياة المسيمي , ايمان العباسي , احمد عليمات , إبراهيم الطراونة على أهمية متابعة قضايا دور الإيواء وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية و مراقبة الأداء مراجعة التشريعات الناظمة لضمان تنفيذ السياسات التي تحمي حقوق النزلاء وتحقق العدالة الاجتماعية وتقديم توصيات لتحسين الخدمات المقدمة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.



من جهتها قالت بني مصطفى ان وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على ترخيص ومراقبة دور الإيواء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال وضع شروط صارمة لترخيص هذه الدور ابرزها تحقيق معايير السلامة العامة فضلا عن توافر الكوادر المؤهلة لضمان تقديم برامج رعاية متكاملة.



وأضافت ان الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة الميدانية لضمان التزام الدور بالمعايير المعمول بها .



من ناحيته قال هواري ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء بالتعاون المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية تشمل إجراء تقييمات دورية لحالة النزلاء الصحية والنفسية، مع تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين للاستجابة السريعة لأي تغييرات طارئة.



من ناحيته قال الطعاني ان الامراض النفسية لا تقل خطورة عن الامراض الجسدية وقد تكون عرضة للانتكاسات في حال اهمالها ما يستدعي التعاون بين الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمرضى النفسيين من خلال خطط علاج لتحقيق استقرارهم النفسي والاجتماعي .



