الفايز: الأردن يسعى بقوة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الاثنين، منسق مشاريع المجتمعات الدامجة في منظمة كريستوفيل بليندنميشن للتنمية (CBM) لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة لوك باريوت.

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وتناول اللقاء، بحضور رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، أهمية النهوض بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لتسهيل حياتهم وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.



وأكد الفايز، أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسعى بقوة لتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع ومنحهم الرعاية اللازمة، وقد كان الأردن من أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أوائل الدول التي صادقت عليها ودعمتها.



وأشار إلى أن الأردن وفي إطار الجهود التي يبذلها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، قام بإنشاء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يرأسه حاليا كبير الأمناء في الديوان الملكي سمو الأمير مرعد بن رعد.



وبين أن الأردن وبالشراكة مع الحكومة الألمانية، عمل على عقد القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين، والتي حضرها جلالة الملك عبد الله الثاني والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس، بهدف حشد الجهود الدولية لتعزيز سبل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم بمختلف الجوانب الحياتية والعملية، خاصة في مجالات العمل والتعلم والمشاركة السياسية.



ولفت الفايز، إلى أهمية هذه القمة العالمية وما أنتجته من قرارات وخطط للنهوض بدور ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، مؤكدا أهمية تنفيذ ما اتخذته القمة من قرارات.



وفيما يتعلق بدور مجلس الأعيان تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الفايز، إن المجلس وانطلاقا من حرصه على تمكين هذه الفئة بالمجتمع، فقد شكل لجنة متخصصة"لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ترأسها العين ياغي، وذلك لغايات دراسة ومراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بهم، والوقوف على التحديات التي تواجههم ومناقشتها مع أصحاب المصلحة، وعرضها على الجهات التنفيذية والعمل على إيجاد الحلول لها، والمجلس حريص على إقرار وتطوير التشريعات القانونية الداعمة لحقوقهم ودمجهم في المجتمع .



وأضاف أن المجلس واستجابة لمتطلبات الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني الحكومية ومختلف المرافق فيها، قام بتوفير جميع التسهيلات البيئية المطلوبة وبمواصفات عالمية وبإشراك أصحاب المصلحة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدامها بسهولة.



من جانبه أشاد باريوت، بالجهود الأردنية الكبيرة الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة، مشيرا إلى القوانين التي تحمي حقوقهم وتمكن من إدماجهم في المجتمع.



وتطرق الى الدور الذي تقوم فيه منظمة كريستوفيل بليندنميشن لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال إنها "منظمة تنمية دولية تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى إلى كسر الحلقة المفرغة التي تربط الفقر بالإعاقة في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى سعيها من أجل تحسين جودة الحياة وتكافؤ الفرص لهم.