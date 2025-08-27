انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

ويأتي انتخاب النائب هدى نفاع، في إطار جهود الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز التعاون بين البرلمانيات من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي تدعم القضايا الدولية ومن ضمنها حقوق المرأة.
ويُعد هذا الاختيار اعترافاً بالكفاءة والخبرة التي تتمتع بها النائب هدى نفاع، على المستويين المحلي والدولي، ويعكس الدور المحوري للبرلمانيات في دعم قضايا التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم
-
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
-
سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة
-
إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام
-
مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات
-
الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام