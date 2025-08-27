انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

04:52 م

الوكيل الإخباري- هنأ الأمين العام لاتحاد البرلماني الدولي، السيد مارتن تشونغونغ، النائب هدى إبراهيم نصار نفاع، مساعد رئيس مجلس النواب، لانتخابها عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، حتى عام 2029، الذي يعتبر هيكلاً هاماً في المنظمة على الساحة الدولية. ويعد مكتب البرلمانيات أحد الهياكل المهمة داخل الاتحاد، حيث يركز على تعزيز مشاركة النساء في الحياة البرلمانية وصنع القرار السياسي على مستوى العالم. اضافة اعلان





ويأتي انتخاب النائب هدى نفاع، في إطار جهود الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز التعاون بين البرلمانيات من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي تدعم القضايا الدولية ومن ضمنها حقوق المرأة.



ويُعد هذا الاختيار اعترافاً بالكفاءة والخبرة التي تتمتع بها النائب هدى نفاع، على المستويين المحلي والدولي، ويعكس الدور المحوري للبرلمانيات في دعم قضايا التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.