بعد فصله.. من يخلف الفايز في مجلس النواب؟

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة مغلقة، واستدادا لقرار لجنته القانونية، فصل النائب محمد عناد الفايز. اضافة اعلان





ونصت المادة 88 من الدستور الأردني على: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".



كما نصت المادة 57 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب على: يخلف النائب الذي يشغر مقعده في المجلس بأكثر مرشح حصل على أصوات في قائمته، على أن يكمل النائب الجديد المدة المتبقية لمن شغر مقعده.



وفي هذه الحالة فإن مجلس النواب سيقوم بإشعار الهيئة المستقلة خلال الفترة التي حددها الدستور لغاية ملء مقعد النائب وفق أحكام قانون الانتخاب.



ومن المقرر أن يخلف النائب في مقعده النيابي عن الدائرة الانتخابية - البادية الوسطى، مرشحة قائمة العهد فليحة سلامة السبيتان، وذلك لحلولها خلف الفايز بعد حصولها على 2912 صوتا في الانتخابات النيابية الأخيرة.

