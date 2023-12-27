تربية النواب تتمنى النجاح للطلبة بامتحانات التوجيهي

الوكيل الاخباري - أعربت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن امنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة في الامتحانات التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والتي تبدأ غدا الخميس.



وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أنها تتابع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات مؤكدة استعدادها لتلقي كل ملاحظات الطلبة على سير الامتحانات داعية الطلبة إلى ضرورة التقدم للامتحانات بصورة إيجابية، من أجل نتائج إيجابية تساعدهم على عبور هذه المرحلة إلى المرحلة التالية في مسار التعليم العالي.

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