الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

القناة 13 العبرية تكشف تفاصيل عرض الاحتلال لعقد صفقة جديدة مع المقاومة

الزرقاء:مشاركون بندوة يوصون بإقامة متحف للحياة الطبيعية بالأردن

جنود مصابون يرفضون زيارة نتنياهو لهم بالمستشفى

تربية النواب تتمنى النجاح للطلبة بامتحانات التوجيهي

مظاهرة بمطار بن غوريون تطالب بعودة المحتجزين في غزة

رسالة من المقاومة لعائلات الاسرى الاسرائيليين: معاناكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد - فيديو

استهداف ناقلة تابعة لشركة الأبيض للملاحة في البحر الأحمر

الامن العام يصدر بياناً حازماً ويعلن نتائج العمليّة الأمنيّة

الأردن يصعِّد حربه على المخدرات.. وباء قاتل وجب القصاص من تجاره

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والجامعة الأردنية

عاجل

القناة 13 العبرية تكشف تفاصيل عرض الاحتلال لعقد صفقة جديدة مع المقاومة

الأربعاء، 27-12-2023 11:37 م

تربية النواب تتمنى النجاح للطلبة بامتحانات التوجيهي

33333


الوكيل الاخباري - أعربت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن امنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة في الامتحانات التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والتي تبدأ غدا الخميس.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أنها تتابع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات مؤكدة استعدادها لتلقي كل ملاحظات الطلبة على سير الامتحانات داعية الطلبة إلى ضرورة التقدم للامتحانات بصورة إيجابية، من أجل نتائج إيجابية تساعدهم على عبور هذه المرحلة إلى المرحلة التالية في مسار التعليم العالي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نواب 2

مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

1703684116198

فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

1703681574391

زراعة الأعيان تلتقي مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه

WhatsApp Image 2023-12-27 at 2.49.54 PM

البرنامج النيابية تناقش "مُعدل المعلومات" وأمور الكتلة

476321_6_1687034933

التربية النيابية تطالب بإرجاء تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لعامين

M63A9908

الصفدي: مجلس النواب سيدرس ملف الإعفاءات الطبية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-06 at 3.18.24 PM

"تربية النواب" تبحث خطة عملها للمراحل المقبلة