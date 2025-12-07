مالية النواب تنهي مناقشة الموازنة.. وتعلن عن توصياتها في مؤتمر صحفي عصر الأحد

12:34 م

الوكيل الإخباري- أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، فيما تعقد اللجنة في هذه الأثناء اجتماعا مغلقا للاتفاق على التوصيات.





وستعلن اللجنة خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم الأحد، عن توصياتها بشأن مشروع القانون قبل إرساله للمناقشة العامة والتصويت عليه تحت القبة يوم غدٍ الاثنين.



وستوصي اللجنة بحسب ما رشح لـ"الوكيل الإخباري"، من معلومات بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في ظل عدم زيادتها منذ 14 عاما، بالإضافة إلى تقليل المصاريف غير الحميدة في الموازنة.



وتهدف التوصيات التي ستعلن عنها اللجنة المالية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب دفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.

