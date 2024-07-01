رئيس النواب يطلع على متحف بريد الطوابع والمقتنيات التاريخية

الوكيل الإخباري - اطلع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال زيارته اليوم الاثنين، البريد الأردني على متحف بريد الطوابع والوثائق الرسمية والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة وصولا إلى عهد المملكة.

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وأشاد الصفدي بإنجازات البريد الأردني والتطور الملحوظ خلال فترة قصيرة، مؤكدا أهمية تقديم الدعم اللازم والممكن لهذه المؤسسة الوطنية.



وعرض رئيس مجلس إدارة البريد سامي الداوود، بحضور مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب، أهم إنجازات البريد الأردني والمشاريع التي يجري تنفيذها، مشيرا إلى تنفيذ البريد لمشروع مركز التجارة الإلكترونية في مبنى البريد بالمقابلين والذي سيباشر أعماله ابتداءً من أيلول المقبل.