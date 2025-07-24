عضوا مجلس الأعيان ماضي والفاخري يطلعان على تحديات الجمعيات الخيرية في العقبة

الوكيل الإخباري- بحث أعضاء مجلس الأعيان شرحبيل ماضي ونسيمة الفاخري، مع رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة أبرز القضايا المتعلقة بالعمل الخيري والاجتماعي في المحافظة، حيث اطلعا على التحديات التي تواجه الجمعيات وسبل دعمها وتمكينها.

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وعرض رئيس الاتحاد الشيخ معوض محمد المزنه، مشاريع الاتحاد الحالية والمستقبلية لا سيما تلك التي تُعنى بتمكين الأسر المحتاجة وذوي الإعاقة.



وقال، إن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الجهات التشريعية والمجتمع المدني، وحرص مجلس الأعيان على دعم المبادرات التنموية والخيرية التي تخدم المجتمع المحلي.



بدورهما، ثمن ماضي والفاخري جهود الاتحاد في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة ودورهما في دعم المشاريع التنموية التي تنفذها تلك الجمعيات.