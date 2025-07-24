عضوا مجلس الأعيان ماضي والفاخري يطلعان على تحديات الجمعيات الخيرية في العقبة

وعرض رئيس الاتحاد الشيخ معوض محمد المزنه، مشاريع الاتحاد الحالية والمستقبلية لا سيما تلك التي تُعنى بتمكين الأسر المحتاجة وذوي الإعاقة.
وقال، إن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الجهات التشريعية والمجتمع المدني، وحرص مجلس الأعيان على دعم المبادرات التنموية والخيرية التي تخدم المجتمع المحلي.
بدورهما، ثمن ماضي والفاخري جهود الاتحاد في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة ودورهما في دعم المشاريع التنموية التي تنفذها تلك الجمعيات.
وأكدا استعداد المجلس لدعم أي مبادرة تنموية مجتمعية أو مشاريع مدرة للدخل تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع المحلي وتحسن من مستوى المعيشة والدخل الأسري للعائلات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة.
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