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الإثنين، 03-04-2023 03:21 م

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة السياحة

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الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور وزير السياحة مكرم القيسي، وأمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة، وعدد من المعنيين.


وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددا على ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.


من جهته أكد القيسي، أهمية تقارير ديوان المحاسبة، ودور اللجنة المالية النيابية في متابعتها، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تلك التقارير.


وقال إن الدخل المتأتي من السياحة ووصل الى4.1 مليار دينار العام الماضي، متوقعا ارتفاع هذا الدخل العام الحالي.


وحضر الاجتماع النواب : ناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وأيوب خميس.

 




 

 


 

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