مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون "المخاطر الزراعية"

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان مكونة من اللجنة القانونية برئاسة أحمد طبيشات بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه الدكتور عاكف الزعبي مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، الذي ترأس جانبا منه رئيس المجلس فيصل الفايز وحضره عدد من الأعيان ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور.



ويأتي إقرار اللجنة المشتركة لـ"مشروع القانون" بعد أن أغاد المجلس في جلسته العامة الأخيرة مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الى لجانه المختصة لمزيد من الدراسة، لا سيما نص المادة (9) المتعلقة بالموارد المالية للصندوق خصوصا الفقرة (2) منها، التي تنص على 10 بالمئة من المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه.



وكان مجلس النواب قد أقر "مشروع القانون" بعد تحديد المنتج بـ"المحلي"، بعد أن أضاف كلمة "المحلي" بعد كلمة "المنتج" الواردة في نص ذات الفقرة.



وجاء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 وفقا للأسباب الموجبة، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها ولتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.