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الأحد، 09-04-2023 02:06 م

نواب يدعون لنقل التجربة المصرية إلى الأردن بمجال استخدام الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الطاقة

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الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية الدكتور أحمد الخلايلة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وجمهورية مصر العربية.

وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد السفير المصري المعتمد لدى المملكة محمد سمير، على تشابه وتشارك الموقفين الأردني والمصري تجاه القضية الأولى القضية الفلسطينية.

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وأضاف الخلايلة أن مجلس النواب أنجز العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية التي من شأنها تطوير الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة مختصة بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات وتذليل العقوبات التي تواجه الجاليتين الأردنية في مصر، والمصرية في الأردن.

من جهتهم، دعا النواب: ميادة شريم، صالح الوخيان، محمد المرايات، إلى تعزيز التقارب بين البرلمانيين الأردني والمصري والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مشيرين إلى ضرورة نقل التجربة المصرية للأردن في مجال استخدام الغاز الطبيعي، والتي تساهم في تقليل وتخفيض فاتورة الطاقة المرتفعة.

وأطلعوا السفير سمير على حزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب في تطوير منظومة الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية.

من ناحيته، قال سمير إن العلاقات المصرية - الأردنية علاقة متميزة ومتجذرة، مضيفًا أن لمصر تجربة وباع طويل في استخدام الغاز الطبيعي والتي من شأنها تخفيض فاتورة الطاقة على المناطق الصناعية.


وشدد على أهمية تذليل العقوبات أمام المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تقارب وتشابه الموقفين المصري والأردني تجاه القضية الفلسطينية.

 




 

 


 

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