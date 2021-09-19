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الأحد، 19-09-2021 03:02 م

أنجز معاملاتك المصرفية بسرعة وسهولة وأمان مع تطبيق بنك الأردن (BOJ Mobile) المتوفر على منصة AppGallery

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الوكيل الاخباري - مع تزايد إقبال الأفراد على استخدام التطبيقات المتنوعة في مختلف نواحي الحياة، تحرص هواوي باستمرار على توفير أحدث التطبيقات العالمية والمحلية على منصتها AppGallery، واحدة من أفضل 3 أسواق على مستوى العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، لتقدم لمستخدميها التطبيقات التي يحتاجونها، وتجعل حياتهم أكثر يسر وسلاسة ومتعة.

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وبما أن اعتمادنا على الخدمات المصرفية الإلكترونية ازداد بصورة كبيرة مؤخرًا، تتيح منصة AppGallery مجموعة واسعة من التطبيقات الخاصة بالبنوك في الأردن، أبرزها تطبيق بنك الأردن (BOJMobile)، الذي يمكّنك من إنجاز معاملاتك المصرفية بسرعة وسهولة وأمان.


حيث يُمكنك التطبيق من فتح حساب بنكي - جارٍ أو توفير - أو حساب ودائع، أو حساب التوفير Smart Saver الذي يعدّ خيارًا مثاليًا لتأمين مستقبلك، عبر التطبيق بسرعة وبخطوات بسيطة.


كما يضمّ التطبيق مجموعة كبيرة من الخدمات والمزايا المصمّمة لأجلك مثل، خدمة التسجيل الذاتية في التطبيق وطلب كشف الحساب الإلكتروني بكل سهولة، وتسديد جميع فواتيرك المتنوعة في مكان واحد، مع إمكانية دفعها عن طريق البطاقات الائتمانية والمدينة.

 

ويمكنك أيضًا التحكم ببطاقاتك وتحديد سقوف السحب النقدي والمشتريات على البطاقة الائتمانية، والحصول على ميزة مسح البطاقة، بالإضافة إلى خدمة السحب من خلال أي صراف آلي تابع للبنك دون الحاجة إلى البطاقة ولمنحك خدمة مميزة، تستطيع إيقاف الرسائل النصية وتفعيلها من خلال التطبيق في أي وقت.


سارع بتحميل تطبيق بنك الأردن (BOJ Mobile) عبر منصة AppGallery من هنا، واحصل على تجربة مصرفية مميزة أينما كنت ووقتما تشاء!


 




 

 


 

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