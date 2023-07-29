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السبت، 29-07-2023 12:12 م

انطلاق حملة الطلب المسبق على هاتفي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5 في الأردن بسعر تفضيلي مع مجموعة من الهدايا المميزة للمشترين الأوائل

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملتها لطلب أحدث هواتفها القابلة للطي، هاتف Galaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، بشكل مسبق وقبل طرحها الرسمي في المملكة، وذلك عبر أي من معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها المعتمدين، أو من خلال متجر سامسونج الإلكترونيeStore  الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط.

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وتأتي الحملة التي تبدأ يوم الخميس الموافق 27 تموز الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 16 آب المقبل، أو حتى نفاد الكمية، إثر الإطلاق الناجح للهاتفين في الحدث العالمي الأبرز في عالم الهواتف الذكية #samsungupacked، والذي أقامته الشركة الأم مؤخراً تحت شعار "انضم إلى الجانب الآخر"، وذلك في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، والتي تم اختيارها لاحتضان الحدث لأول مرة؛ لأهميته، وباعتبارها القلب النابض لنمو الشركة، ولتأثيرها على الاتجاهات العالمية كونها مركزاً ناشئاً ريادياً للابتكار التكنولوجي والثقافة التقليدية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من فلسفة الشركة.
وتتيح الشركة من خلال الحملة الفرصة لزبائنها الذين يترقبون بفارغ الصبر الإصدار الجديد من كل من هاتفي Galaxy Z Fold، وGalaxy Z Flip، ليكونوا أول من يتمتع بالإمكانيات التي لا حصر لها لدى حجز وشراء أي من الهاتفين، إلى جانب الاستمتاع بباقة من الهدايا المميزة والحصرية.


وستقدم الشركة للمشترين الأوائل لهاتف Galaxy Z Fold5 القابل للطي سواء عبر معارضها ومعارض موزعيها ووكلائها المعتمدين، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، سعراً تفضيلياً، بإتاحة الهاتف أمامهم بالسعة الداخلية الكبيرة للذاكرة والتي تبلغ 512 جيجابيت، بنفس سعر الهاتف ذي السعة الداخلية الأصغر للذاكرة والتي تبلغ 256 جيجابيت. وإلى جانب السعر التفضيلي، سيحصل كل من يشتري الهاتف على غطاء للحماية مزود بمسند، مع شاحن لاسلكي للاستخدام في السيارة، ومحول سفر متنقل بقدرة 25 واط، فيما سيحصل كل من يشتري الهاتف عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore  إلى جانب السعر التفضيلي، على قسيمة إلكترونية لشراء هدية من اختياره بقيمة 100 دينار، مع +3 أضعاف نقاط المكافآت لدى الشركة، والتي يمكن الاستفادة منها واستبدالها من خلال المتجر الإلكتروني.
أما أولئك الذين سيبادرون لحجز وشراء هاتف Galaxy Z Flip5 القابل للطي سواء عبر معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها المعتمدين، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، فسيحصلون على السعر التفضيلي الذي يقدم لهم بإتاحة الهاتف أمامهم بالسعة الداخلية الكبيرة للذاكرة والتي تبلغ 512 جيجابايت بنفس سعر الهاتف ذي السعة الداخلية الأصغر للذاكرة والتي تبلغ 256 جيجابايت.

وإلى جانب السعر التفضيلي، سيحصل كل من يشتري الهاتف على غطاء حماية سيليكون مزود بحلقة في الجانب الخلفي منه لمسك الهاتف بسهولة، وشاحن لاسلكي للاستخدام في السيارة، إضافة إلى محول سفر متنقل بقدرة 25 واط، فيما سيحصل يكل من يبادر لشراء الهاتف عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore  إلى جانب السعر التفضيلي، على قسيمة إلكترونية لشراء هدية من اختياره بقيمة 85 ديناراً، مع +3 أضعاف نقاط المكافآت لدى الشركة، والتي يمكن الاستفادة منها واستبدالها من خلال المتجر الإلكتروني.

 




 

 


 

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