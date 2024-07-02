بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية للمدارس.. منصّة زين تطلق برنامج مجتمع الرياديين الصغار (YESJO) في عمان واربد والكرك والعقبة

الوكيل الإخباري

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- أطلقت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) المخصص لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في كل من العاصمة عمان، وإربد، والكرك، والعقبة، والذي تحرص المنصّة على إطلاقه سنوياً خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس، بهدف تنمية مهارات الطلبة وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف مواهبهم وميولهم في 8 مجالات ومواضيع مميزة، تشمل التصميم، البرمجة، الروبوتات، صناعة الطائرات المُسيّرة، ريادة الأعمال، التصنيع الرقمي، تصميم وتطوير الألعاب، والتصوير والمونتاج.وانطلقت فعاليات البرنامج في فروع المنصّة بجامعة مؤتة في محافظة الكرك، وجامعة اليرموك بمحافظة إربد، والفرع الرئيسي للمنصّة بمجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة عمان، بمشاركة 69 طالب وطالبة من عدّة مدارس، فيما ستنطلق فعاليات البرنامج خلال الفترة القادمة في مختبر الألعاب “Gaming Lab” بمحافظة العقبة لأول مرة، لإتاحة الفرصة لطلاب محافظة العقبة للاستفادة من البرنامج وتطوير مهاراتهم في المجالات المختلفة.ويتضمّن البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية، وجلسات تدريبية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين، حيث يهدف إلى تعزيز المهارات الريادية لدى الطلبة، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، لخلق جيل جديد من الرياديين والمبدعين الشباب، بالإضافة إلى استغلال فترة العطلة الصيفية للطلاب المشاركين بالبرنامج بصورة إيجابية تجمع بين المتعة والفائدة.