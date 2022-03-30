كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية سما ينظم فعالية لمبدعين من متلازمة داون

الوكيل الاخباري - في إطار برنامج البنك للمسئولية الاجتماعية، نظم كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية سما، فعالية لمبدعين من متلازمة داون، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون.

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وقام مجموعة من المشاركين في هذه الفعالية بعرض منتجات متنوعة، تشمل على حرف يدوية وقطع فنية من تصميمهم وإنتاجهم.

وحظيت الفعالية بإقبال وتفاعل كبيرين من قبل موظفي كابيتال بنك، الذينقاموا بشراء المنتجات المعروضة بهدف تحفيزهم وتقديم الدعم لهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومنتجين في المجتمع.



وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو عن تقدير البنك للجهود التي تبذلها جمعية سما في سبيل دعم ومساعدة مرضى ملازمة داون وعائلاتهم، إضافة إلى دورها المميز في تعزيز الوعي بهذا المرض في المجتمع.



وأكدت بارطو أن كابيتال بنك يعمل دائماً على تفعيل محاور استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على دعم قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال شراكته الفاعلة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المحلي ودعم فعالياتها وأنشطتها وبما يحقق لمنتسبيها الفائدة المرجوة.



ويلتزم كابيتال بنك منذ تأسيسه بإقامة شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم أنشطة وفعاليات هذه الجمعيات، لتمكينها من تحقيق أهدافها قصيرة وطويلة الأمد في مجالات التعليم وبناء المهارات، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، لخدمة المجتمع المحلي، والأعمال الخيرية.



كما يسعى كابيتال بنك إلى تفعيل دور الموظفين التطوعي والاستعانة بهم كمورد مهم يصب في خدمة رسالته واستراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.