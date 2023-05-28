كابيتال بنك يحصد جائزتين مرموقتين "البنك الأكثر ابتكاراً في الأردن" و " أفضل بنك في الأردن " من مجلة CFI.co العالمية"

الوكيل الإخباري - أعلن كابيتال بنك – الرائد في تقديم الحلول المصرفية الشاملة في المملكة- عن حصوله على جائزتين مرموقتين "البنك الأكثر ابتكاراً في الأردن "، و" أفضل بنك في الأردن " من قبل مجلة CFI.co العالمية.

وبحسب المجلة العالمية CFI.co، يصنف أداء البنك الرقمي Blink التابع لكابيتال بنك بأنه الأفضل نظراً لخدماته الحديثة والمتطورة التي زودت عملائه بتجربة رقمية سلسة ومريحة، حررتهم من عناء البنوك التقليدية.

وأطلق كابيتال بنك، البنك الرقمي Blink في شهر شباط من العام 2022، تعبيراً عن التزامه المتزايد بخدمة العملاء والشمول المالي والابتكار الرقمي، حيث يقدم Blink خدماته من خلال منصة رقمية ذكية تلبي احتياجات العملاء من الموظفين والعاملين، والشباب وربات البيوت وطلاب الجامعات وقطاعات أخرى غير قادرة على الحصول على الخدمات المصرفية التقليدية.

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من جانب آخر، جاء حصول كابيتال بنك على جائزة "أفضل بنك في الأردن " نظراً لالتزامه بتنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، يخدم كابيتال بنك قاعدة عملائه المتنامية من خلال الحلول المصرفية المبتكرة، واستراتيجيته التوسعية التي شهدت استحواذه على فروع كل من بنك عوده في الأردن والعراق، وكذلك فروع بنك سوسيته جنرال في الأردن في أقل من عام.

كما أصدر البنك سندات رأس مال الشق الأول بقيمة100 مليون دولار في العام 2022، والتي تم إدراجها في بورصة ناسداك دبي ، إضافة إلى ذلك عملت مجموعة كابيتال بنك على زيادة رأسمالها من خلال دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم- كمستثمر استراتيجي في المجموعة عبر إصدار 63 مليون سهم لصالح الصندوق، بحصة 23.97٪، أي ما يعادل 131.2 مليون دينار أردني.

أدت هذه الإنجازات المتميزة، إلى جانب النمو المتواصل في محفظة كابيتال بنك التشغيلية، إلى زيادة أصول البنك إلى حوالي 7 مليارات دينار، وارتفاع في إجمالي حقوق الملكية إلى 653 مليون دينار أردني، مما يدل على التزام كابيتال بنك بمواصلة تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل.

كما تُرجم التوسع الإقليمي لكابيتال بنك بكونه أحد المساهمين الرئيسيين في المصرف الأهلي العراقي، وقام بتأسيس عدد من الشركات التابعة المملوكة بالكامل في العراق والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فيما استطاع المصرف الأهلي العراقي إيجاد موطئ قدم له في المملكة العربية السعودية، وذلك بافتتاح أول فرع له في الرياض يستهدف عملاء الشركات والذيسيدعم العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق، حيث يعد أول بنك عراقي يعمل في القطاع الخاص يدخل السعودية.

أيضاً، استثمر كابيتال بنك وبقوة في الابتكار الرقمي، حيث تعاون مع مزودي الحلول المصرفية ومطوري التطبيقات الرقمية العالميين، لتقديم خدمات مبتكرة وعروض فريدة إلى جانب أعلى مستويات التخصيص والكفاءة والأمان.

وقد حصل كابيتال بنك على هذه الجوائز بعد استيفائه لعدد من المعايير الصارمة التي وضعتها لجنة التحكيم التي تمتلك خبرات مجمعة تزيد عن 170 عاماً في صحافة الأعمال، وقيادة الشركات والأوساط الأكاديمية جنباً إلى جنب مع عملية جمع المعلومات الشاملة التي أجراها فريق البحث التابع لهيئة الجائزة.