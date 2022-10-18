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الثلاثاء، 18-10-2022 10:10 ص

كابيتال بنك يرعى حفل جمعية الشمس المشرقة الخيري في جبل نيبو

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الوكيل الإخباري - أعلن كابيتال بنك، عن تقديم رعايته الذهبية لحفل جمعية الشمس المشرقة الخيري الذي أقيم مؤخراً في جبل نيبو والذي يرصد ريعه لصالح أطفال مرضى السرطان الذين تتم معالجتهم في مركز الحسين للسرطان، ولعدد من المشاريع المجتمعية التي تدعمها الجمعية، وقد شارك في الحفل الخيري نحو 160 شخصية من مجتمع الاعمال الأردني.

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وتأتي رعاية هذا الحفل من قبل كابيتال بنك لتسليط الضوء على دوره المجتمعي الرائد والمسؤول وتأكيداً على أن أهداف البنك وخططه الاستراتيجية تتضمن تمكين فئات المجتمع المحلي المختلفة ومن ضمنها مرضى السرطان، سواء بشكل مباشر عن طريق الشراكة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أو من خلال المساهمة في دعم المبادرات والجمعيات التي تحارب هذا المرض وتقدم الدعم للمصابين به.


والشمس المشرقة هي جمعية غير ربحية تسعى إلى تمكين الفئات الأقل حظاً في المجتمع والى دعم المرأة والطفل، تأسست عام 2007 ولها عدة مشاريع، حيث دعمت هذا العام صندوق الطلاب المتفوقين في مدارس مأدبا، وبناء ملعب لكرة السلة في مدرسة الفيحاء، دعم كوادر خدمات طبية منزلية في مخيم غزة، إضافة إلى دعم جمعية سيدات عراق الأمير.


 




 

 


 

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