الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

البترا تستقبل ألف سائح أجنبي لأول مرة منذ بدء الجائحة

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موسكو ترفض اتهامات واشنطن باستخدام الغاز كوسيلة ضغط

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الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع بنغلادش

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

عودة 230 شخصا إلى الكرك بعد إجلاؤهم إثر قضايا عشائرية

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

وفيات كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للتسمم إلى 43 في جرش

الثلاثاء، 12-10-2021 04:54 م

مجموعة الشويكيني للاستثمارات السياحية - المثلث الذهبي

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الوكيل الاخباري - مجموعة الشويكنيي للاستثمارات السياحية استثمار سياحي ضخم في المثلث الذهبي (العقبة ،وادي رم،البتراء) تقدم شركات المجموعة من خلاله مجموعة منفردة ومتنوعة من الأنشطة وبرامج المغامرات  الترفيهية. 

Aquamarina & Sea Breeze Co. : المتخصصة بالالعاب المائية والرحلات البحرية العائلية وخدمة تأجير القوارب الخاصة بالإضافة إلى مركز الغطس التابع للمجموعة 

Rahayebdesert Camp - Wadi Rum مخيم رحايب -وادي رم : من أجمل المخيمات في منطقة وادي رم بخيارات إقامة متنوعة وأنشطة صحراوية مثيرة 

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للمزيد يرجى زيارة المواقع التالية  :

rahayebcamp.com

seabreezeaqaba.com/scuba-diving-courses/



للاستفسار والحجز يرجى التواصل
اكوامارينا وسي بريز : 0790887163
رحايب : +962796909030
الغطس : 962791178915

 

 

 




 

 


 

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