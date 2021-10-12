مجموعة الشويكيني للاستثمارات السياحية - المثلث الذهبي

الوكيل الاخباري - مجموعة الشويكنيي للاستثمارات السياحية استثمار سياحي ضخم في المثلث الذهبي (العقبة ،وادي رم،البتراء) تقدم شركات المجموعة من خلاله مجموعة منفردة ومتنوعة من الأنشطة وبرامج المغامرات الترفيهية.



Aquamarina & Sea Breeze Co. : المتخصصة بالالعاب المائية والرحلات البحرية العائلية وخدمة تأجير القوارب الخاصة بالإضافة إلى مركز الغطس التابع للمجموعة



Rahayebdesert Camp - Wadi Rum مخيم رحايب -وادي رم : من أجمل المخيمات في منطقة وادي رم بخيارات إقامة متنوعة وأنشطة صحراوية مثيرة





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rahayebcamp.com

seabreezeaqaba.com/scuba-diving-courses/





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اكوامارينا وسي بريز : 0790887163

رحايب : +962796909030

الغطس : 962791178915