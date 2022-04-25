هاتف HUAWEI nova 9 SE المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط متوفر الآن في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن توفر هاتف HUAWEInova 9 SE؛ أحدث عضو في عائلة هواتف HUAWEI nova 9 العصرية، والذي يُعرف بالهاتف المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط. يتميز هذا الهاتف بمجموعة متنوعة من الميزات الرائدة، بدءًا من التصوير المذهل عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل وصولًا إلى الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والتصميم الرائع، والتجارب المذهلة لتدوين مقاطع الفيديو، وبالطبع ميزات واجهة المستخدم EMUI 12 الخيالية التي ستغري وتثير فضول المستهلكين عند أداء أكثر من مهمة باستخدام أجهزة متعددة في وقت واحد. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان متلألئة – Crystal Blue، Pearl White، وMidnight Black، وهو متوفّر اليوم في الأردن.

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يشمل هاتف HUAWEInova 9 SE نظام كاميرا رباعي بدقة 108 ميجابكسل مدعمةبالذكاء الاصطناعي، والتي تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وبزيادة وحدات البكسل، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم. تدعم الكاميرا أيضًا اللقطات الليلية الفائقة واللقطات ذات الإضاءة المنخفضة واللقطات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتحتوي الكاميرا أيضًا على مستشعر كبير مقاس 1/ 1.52 بوصة، وهي مزودة بقدرات أعلى على التقاط الضوء والاستجابة بشكل أفضل للمشاهد الليلية وبيئات التصوير ذات الإضاءة المنخفضة، والتقاط المزيد من التفاصيل.



يدعم هاتف HUAWEInova 9 SE تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يمكّنه من تقليل وقت الشحن إلى الحد الأدنى؛ إذ يستغرق شحن الهاتف بنسبة 60% 15 دقيقة فقط أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل. وبفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر الهاتف للمستخدمين تجربة شحن سريعة وآمنة.



من الناحية الجمالية، يحتوي هاتف HUAWEInova 9 SE على شاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView المذهلة مقاس 6.78 بوصة تدعم التدرج اللوني P3، مما يضمن تجربة مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. صُمّم الهاتف وفقًا للمعايير الجمالية نفسها التي أتى بها الهاتف السابق من العائلة نفسها؛ إذ يتميز بإطارات رفيعة للغاية تبلغ سماكة كل منها 1.05 مم فقط وجسم فائق النحافة بسماكة 7.94 مم فقط. وعلاوة على ذلك، توفر وحدة الكاميرا في Star Orbit Ring انكسارًا لامعًا يشبه النجوم ويبرز الهيكل المصقول للجهاز.



يأتي هاتف HUAWEInova 9 SE أيضًا مزودًا بالعديد من تجارب تدوين مقاطع الفيديو الإبداعية؛ إذ يدعم الهاتف الذكي ميزة التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر، والتي تتيح للمستخدمين التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة وحفظ اللقطات كملف واحد. توجد أيضًا ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض، والتي تتيح للمستخدمين استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في آنٍ واحد في مقطع فيديو واحد. بدلاً من ذلك، يمكنهم أيضًا وضع لقطة مكبرة ولقطة ذات زاوية عريضة في وقت واحد. يجعل الهاتف أيضًا عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، ومع تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين الاختيار بسهولة من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات.



ومع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى. وبفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEInova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً وإنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. وعند إقران الهاتف مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت، تكون التجربة بديهية وسهلة. ومع نظام الملفات الموزعة، يتيح الهاتف للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب، وإرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share.

صُمّمت عائلة هواتف HUAWEI nova 9 لجيل الشباب؛ فهي تقدم هواتف ذكية عالية الجودة ومصممة جيدًا ومجهزة بميزات رئيسية، لكن بسعر تنافسي.

يأتي هاتف HUAWEI nova 9، سلف هاتف HUAWEI nova 9 SE، بسعر 369؛ وهو أعلى من سعر الهاتف الذي تم إطلاقه حديثًا، وقد حقق نجاحًا فوريًا، واستحوذ على قلوب المستهلكين. ظهر الهاتف لأول مرة بألوان جديدة تمامًا - اللون رقم 9، كما أنه يتميز بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزات مبتكرة لتدوين مقاطع الفيديو مثل ميزة التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر، وتسجيل الفيديو بدقة 4K، وخاصية AIS (ميزة تثبيت الصورة المدعمة بالذكاء الاصطناعي)، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات عالية الدقة لأنفسهم أثناء حديثهم إلى الكاميرا أو عند تدوين مقاطع فيديو. بالإضافة إلى العديد من الميزات الرائعة التي جعلته يبرز من بين الحشود.



يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا على متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على كلا الهاتفين؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها، وإيجادها، وتنزيلها.



يتوفر أحدث هاتف من هواوي حاليًا في الأردن، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 51 دينار؛ والتي تضم سوار HUAWEI Band 4، وحزمة HUAWEI Petal One التي تشمل اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud.

ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.يمكنك اقتناء هذا الهاتف الرائع اليوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



يمكنك أيضًا الحصول على هذا الهاتف المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط باستبدال هاتفك القديم والحصول على خصمٍ إضافي في مركز هواوي المعتمد في كلٍ من الجاردنز وإربد والزرقاء، ومتجر هواوي لتجربة العملاء في مكة مول.