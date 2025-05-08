الحزن يلفّ إربد بعد وفاة أكبر معمّريها عن 118 عامًا

وُلد الحاج أبو فخري في عام 1907، وامتدّ عطاؤه عبر أجيال، حيث خلّف أكثر من 100 حفيد، وكان مثالاً للحكمة والطيبة والارتباط بالأرض والقيم الأردنية الأصيلة.
وشُيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر في المسجد الكبير في منطقة الأشرفية بلواء الكورة، وسط حضور شعبي واسع من أبناء اللواء ومحافظة إربد.
رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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