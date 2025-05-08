الحزن يلفّ إربد بعد وفاة أكبر معمّريها عن 118 عامًا

09:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730252 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على محافظة إربد، بعد وفاة الحاج كامل مصطفى العقايلة بني حمد "أبو فخري" أمس الأربعاء، وهو أحد أكبر معمّري شمال الأردن، عن عمر ناهز 118 عامًا. اضافة اعلان





وُلد الحاج أبو فخري في عام 1907، وامتدّ عطاؤه عبر أجيال، حيث خلّف أكثر من 100 حفيد، وكان مثالاً للحكمة والطيبة والارتباط بالأرض والقيم الأردنية الأصيلة.



وشُيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر في المسجد الكبير في منطقة الأشرفية بلواء الكورة، وسط حضور شعبي واسع من أبناء اللواء ومحافظة إربد.



رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.