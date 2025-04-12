إقرار التقريرين الإداري والمالي لشرق عمان الصناعية لعام 2024

الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، خلال اجتماعها العادي الرابع عشر، التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام الماضي، وخطة الأنشطة لعامي 2025 – 2026، علاوة على إجراء تعديلات على النظام الأساسي.

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وحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، تم خلال الاجتماع استعراض خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها بالعام الحالي، ومنها إقامة معرض الترابطات الأردني الخامس للتعبئة والتغليف (جوبكس 2025) وتنظيم فعاليات مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة والدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وعقد سلسلة من الصالونات الحوارية.



ومن الأنشطة والفعاليات تطوير الخدمات التي تقدمها وحدة دعم التشغيل وتحديث وتطوير الدليل الإلكتروني، والتوسع في تطبيق البرنامج التدريبي المتعلق برفع كفاءة مشرفي الإنتاج في الشركات الصناعية أعضاء الجمعية، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي تهم القطاع الصناعي ورفع قدرات العاملين لديه.



وتتضمن الخطة كذلك استمرار العمل على تخريج دفعات جديدة من متدربي معهد ماركا الصناعي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وتنفيذ برامج الزيارات الميدانية الدائم لأعضاء الهيئة العامة وزيادة عدد المنتسبين وعقد الشراكات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات والجهات الداعمة والمختصة بالقطاع الصناعي.



ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم، على التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي للجمعية والمتوافقة مع النظام الاسترشادي الجديد للجمعيات، وشملت استبدال مصطلح مجلس الإدارة ليصبح هيئة الإدارة، وتعريف العضو العامل ليكون العضو المؤسس إلى جانب الأعضاء المنتسبين.



كما تم الموافقة على تعديل المادة (14) ليصبح النصاب في الاجتماع المؤجل لا يقل عن عدد أعضاء هيئة الإدارة المحدد، وكذلك المادة (28) بإضافة بند بضرورة إشعار مجلس الوزراء عند تلقي تبرعات أو تمويل من جهات غير أردنية.



وتم الموافقة على تعديل المادة (31) المتعلقة بالحاكمية الرشيدة حيث توسعت لتشمل: الشفافية، مكافحة الفساد، بذل العناية الواجبة، الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمادة (32)، حيث تم إضافة النشر على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات ووزارة التنمية الاجتماعية عند حل الجمعية.



ووافقت الهيئة العامة كذلك على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للجمعية هي رقم (36)، والتي تلزم الجمعية بالتقيد بنظام جمع التبرعات والحصول على الموافقات الرسمية.



وحسب التقرير الإداري للجمعية، تم خلال العام تخريج 93 مشاركا في دورات معهد جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية المهني في تخصصات مشغل آلات صناعية وفني نجارة وديكور وتبريد وتكييف، وتم تأمين 70 منهم بفرص تدريبية ووظيفية بعد التخرج.