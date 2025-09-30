الثلاثاء 2025-09-30 11:50 ص
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 30-09-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الثلاثاء، عند 78.4 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 75.4 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 89.9 و 69.5 و 52.7 دينارا على التوالي.

