ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 89.9 و 69.5 و 52.7 دينارا على التوالي.
