الأربعاء 2025-09-24 01:28 م
 

افتتاح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في عمّان

البنك المركزي الأردني
الأربعاء، 24-09-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   افتتح اليوم في عمان فعاليات مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبشراكات استراتيجية مع التعاون الألماني (GIZ) وجمعية البنوك في الأردن، وذلك بمشاركة واسعة من قادة البنوك المركزية، وهيئات الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب نخبة من ورواد الأعمال والمستثمرين وخبراء اقليميين ودوليين، في حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية الرقمية، ومناقشة أحدث التوجهات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات لتعزيز الابتكار ودعم مسيرة التحول الرقمي.

وافتتح المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، وحضره مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي فهد آل تركي، ونائب السفير الألماني في الأردن غيدو كيمرلينغ، ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم،


وقال شركس في كلمته إن العالم اليوم يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة تُعيد تشكيل المشهد المالي العالمي، وتطرح معها تحديات وفرصاً واعدة غير مسبوقة أمام المؤسسات المالية ورواد الابتكار.


وأكد أن انعقاد المهرجان يُشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، واستعراض احدث الحلول والتقنيات المالية، وتعزيز الشراكات على المستويين العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.

 
 
