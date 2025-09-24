افتتاح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في عمّان

وافتتح المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، وحضره مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي فهد آل تركي، ونائب السفير الألماني في الأردن غيدو كيمرلينغ، ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم،
وقال شركس في كلمته إن العالم اليوم يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة تُعيد تشكيل المشهد المالي العالمي، وتطرح معها تحديات وفرصاً واعدة غير مسبوقة أمام المؤسسات المالية ورواد الابتكار.
وأكد أن انعقاد المهرجان يُشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، واستعراض احدث الحلول والتقنيات المالية، وتعزيز الشراكات على المستويين العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.
-
أخبار متعلقة
-
الإحصاءات: ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الـ8 شهور الأولى للعام الحالي
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء
-
تراجع المنح الخارجية بنسبة 62.8% خلال الشهور الـ 7 الأولى من 2025
-
14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن بحسب التسعيرة الثانية
-
15.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان