الجغبير: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن نجاح الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين، دون استثناء، في صياغة الخطط المستقبلية، مشددا على أهمية إبقائهم على اطلاع دائم بآخر المستجدات ذات الصلة بالقطاع الصناعي.

وأضاف الجغبير، خلال لقائه صناعيين من منطقتي سحاب والموقر في مبنى جمعية المستثمرين الأردنية، بحضور رئيس الجمعية مجاهد الرجبي، أن الغرفة تحرص على بناء علاقة تكاملية مع الجمعيات الصناعية المناطقية، مشيدا بدور الجمعية في متابعة قضايا الصناعيين في سحاب والموقر بالتنسيق مع الغرفة.



وأشار إلى أن "صناعة عمان" ستطرح قريبا عطاء لمشروع أرض المعارض ومركز الأعمال، الذي سيقام على أرض مساحتها 33 دونما تملكها الغرفة على شارع المطار، موضحا أن المشروع – الذي أشرفت نقابة المهندسين الأردنيين على دراسة عروضه الأولية – سيضم قاعات للمعارض وورش العمل والمؤتمرات، إضافة إلى مجمع للأعمال، ليكون مجهزا بأحدث المعايير العالمية.



كما لفت إلى دراسة إمكانية إشراك الشركات الصناعية في تأسيس المشروع.

من جهته، أوضح الرجبي أن الجمعية، التي تأسست عام 1991، تضم منطقتي سحاب والموقر، وتحتضن نحو 600 مصنع بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات دينار، وتشغل أكثر من 26 ألف عامل وعاملة.



وبين أن الجمعية تقدم خدمات متنوعة لمنتسبيها، تشمل برامج تدريبية بالتعاون مع مركز التدريب المهني المتقدم، واتفاقيات شراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية، وافتتاح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية لتسهيل معاملات الصناعيين، فضلا عن تخصيص باصات لنقل العاملين، وتوقيع اتفاقيات مع شركات شحن ونقل واستشارات بأسعار تنافسية.