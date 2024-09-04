تجارة الأردن: كازاخستان سوق واعدة لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن سوق كازاخستان زاخرة بالفرص الواعدة بالنسبة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع.

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وأشار الرواجبة، خلال لقاء مع ممثل الشرق الأوسط لشركة كازاخستان للاستثمار التابعة لحكومة كازاخستان كورمانجالي أمانكوسوف، إلى أن السوق الكازاخية مهمة للشركات الأردنية لا سيما للوصول إلى دول منطقة آسيا الوسطى.



وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، بين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة يتمتع بتنافسية عالية ورائدة بالمنطقة، ويخدم أسواقا إقليمية كثيرة، واستقطب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال مقرات لها بالأردن.



وأكد أن الشركات الأردنية تمتلك خبرات كبيرة وقوى عاملة مؤهلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وباتت مساندة لكثير من دول المنطقة، من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، ولا سيما بالتحول الرقمي.



وبحسب الرواجبة، تم الاتفاق على تنظيم لقاء قريب لشركات أردنية في كازاخستان للاطلاع على الفرص المتوفرة هناك، وتبادل الخبرات وإقامة الشركات، بالإضافة إلى عقد لقاء مماثل لشركات كازاخية في الأردن، للاطلاع على المشاريع والفرص المتاحة بالمملكة في هذا القطاع.



من جهته أكد امانكوسوف، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الأردن، لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تتمتع بسمعة كبيرة بين الدول نظرا للتطورات والنجاحات التي حققتها.



وأوضح أن هناك فرصا كبيرة للتعاون وإقامة الشراكات بين الشركات في البلدين، لدخول أسواق المنطقة من خلال المملكة، لافتا إلى أن شركة كازاخستان للاستثمار هي مؤسسة حكومية تأسست عام 2017 بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.